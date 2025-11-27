吳銘賜促評估補助策略 協助弱勢長輩施打疫苗

市議員吳銘賜指出，帶狀皰疹對長輩威脅高，但費用動輒上萬元，造成長輩負擔，盼儘速跟上補助策略。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員吳銘賜廿七日總質詢指出，帶狀皰疹對長輩威脅高，但費用動輒上萬元，造成長輩負擔；台南、桃園、台北、新北均已開放特定條件補助，盼高雄儘速跟上。

吳銘賜強調，高齡者是最需要保護的族群，市府應評估補助策略，優先協助弱勢長輩施打疫苗。

吳議員指出，敬老卡目前點數偏低、使用範圍受限，如計程車、台鐵等一次僅能扣五十點，建議比照其他縣市提高點數，並擴大至賣場、超商、藥局及醫院掛號費等日常消費，讓長輩更有感，使用率自然提升。

吳議員提到，市區側溝清疏不確實，中山路與鼓山路側溝淤積嚴重，甚至長出樹木，顯示清疏不足，他並要求加強登革熱防治，避免疫情反覆。

此外，吳議員質疑遠雄THE ONE大樓公共空間未申請二次施工且使用非防焰材質，且有多項重大缺失，要求建管處依法裁罰、限期改善，屆期未改善應強制拆除，保障住戶安全。

吳議員表示，警察局組長涉性騷案件，市府應妥善處置，避免讓受害者受二次傷害。警察局回應，涉案者已調離主管職並啟動懲處程序，案件已依規定送地檢署法辦，並依性騷擾防治流程處理。