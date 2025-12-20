吳銘賜發送愛心便當 讓四百餘鄉親歡喜溫暖

市議員吳銘賜在前鎮、小港兩地服務處發送愛心便當，現場有將近四百五十名鄉親朋友前來領取。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員吳銘賜長期致力慈善活動，廿日又在前鎮、小港兩地服務處發送愛心便當，雖然天空下著毛毛細雨，仍澆不熄鄉親的熱情，現場有將近四百五十名鄉親朋友前來領取。

吳銘賜表示，看見大家臉上的笑容，就是他持續為基層打拚的最大動力。看著鄉親攏歡歡喜喜、笑咪咪領便當，真的是暖心又感動。

吳銘賜說，感謝長期出錢出力的好朋友，大家一起做伙來，讓愛心一直傳下去！

吳銘賜指出，這次準備了排骨便當、中華豆花、旗山香蕉及阿財黑糖粿，希望讓大家吃得飽、吃得暖。