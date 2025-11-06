吳鎮宇被質疑「冒用敬老卡」 63歲影帝險被趕下車秀身分證打臉司機

【緯來新聞網】63歲港星吳鎮宇日前搭乘香港公車時，因使用長者優惠交通卡遭司機質疑其年齡，不僅被要求出示身份證件證明年齡，甚至一度面臨被請下車的窘境，事後吳鎮宇也在個人社群分享此事，引來不少網友討論並紛紛留言「太會保養啦」、「完全看不出來63歲了！」

吳鎮宇被質疑「冒用敬老卡」。（圖／翻攝自微博）

吳鎮宇分享，當天他久違地搭乘巴士，刷卡後便感受到司機神情不悅，懷疑他濫用老人卡資格。他無奈笑說：「我刷完卡後，車長臉色就變了，還差點不讓我搭！」面對這突如其來的場面，他只好拿出身分證明自己確實已過60歲，並幽默地補上一句「我不是刻意欺騙，這是天生的模樣，請看我的身份證。」才得以順利乘車。



該事件曝光後，不少網友表示驚訝，有人甚至問「怎麼沒人讓座給他？」對此，吳鎮宇則幽默回應「這樣還不夠傷人嗎？」展現機智反應與自我調侃的風格。網友對他的外貌保持年輕也熱烈討論，讚嘆「63歲還這麼帥，難怪被誤會」、「不愧是凍齡男神」，顯示其人氣依舊不減。

