吳鎮宇「刷老年卡」惹司機不爽！63歲影帝險遭趕下公車 真相曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕63歲香港影帝吳鎮宇近日在香港搭公車，使用「老年卡」享2元港幣(約8元台幣)優惠時，被司機懷疑不符資格險遭趕下公車，當場被要求出示身分證查驗。最終，吳鎮宇以一貫的幽默化解，凍齡外貌也意外成為焦點。

「我拍卡之後，車長就開始不爽，差點趕我落車！」吳鎮宇透露，日前久違搭公車時使用八達通卡，當下卻被司機懷疑「偷用長者卡」，現場氣氛一度尷尬，他無奈之下拿出身分證件表明真的已超過60歲，更以玩笑口氣表示：「我不是故意的，天生如此，請看我身分證。」最終得以順利上車。

事件曝光後，網友也好奇提問表示：「為什麼沒人讓座？」吳鎮宇則妙答：「還傷人不夠嗎？」一句話展現反應機智與自嘲魅力。粉絲們見狀也笑聲不斷，盛讚「凍齡影帝無誤」、「63歲還這麼帥，難怪司機不信！」留言區討論熱烈，顯見他的人氣居高不下。

