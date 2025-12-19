吳青峰主動填詞隔空合作 劉胡軼〈家園〉訴說人類渺小

記者潘鈺楨報導／音樂創作人劉胡軼於今(19)日發行原創鋼琴演奏專輯《須臾之橋Out of Service》，收錄十首鋼琴曲，其中一首〈家園Home〉與吳青峰共同創作，成為專輯內特別訂製。專輯歌曲回歸純淨的鋼琴旋律線條，劉胡軼從自我感受出發，以音樂搭建一座橋樑，連接著內心最深處與聽眾觸碰瞬間的所思所感。

劉胡軼出生於武漢，5歲在家人的安排下便開始學習鋼琴，隨後就讀於武漢音樂學院附中作曲系，又繼續考入武漢音樂學院作曲系。2016年劉胡軼搬到北京工作，一直深耕於音樂行業，無論是創作還是製作均有涉獵，合作不同風格歌手，主要經歷跨古典與流行，展現多樣音樂才能，擔任大型演唱會、綜藝及晚會音樂總監。

廣告 廣告

2015年劉胡軼參加《中國好歌曲第二季》演唱自譜曲木心詩集〈從前慢〉引發廣泛共鳴，被觀眾所熟知，除此之外多年來劉胡軼一直堅守本心，向華語音樂輸送著自己的見解。他曾為吳青峰〈我在原地等你〉、楊千嬅〈未晚〉、張碧晨〈曾經守候〉等歌曲作曲，擔任吳青峰《冊葉一：一與一》、黃綺珊《愛的歸途》、劉宇寧《十》等專輯，以及吳青峰〈起風了〉、易烊千璽〈種子〉、王俊凱〈回望〉、毛不易〈見字如面〉等單曲的製作人。劉胡軼亦在探索現場的魅力，擔任周傳雄、吳青峰、王俊凱等歌手的演唱會音樂總監，為其演出保駕護航，保持對現場音樂的高要求水準。

忙碌的工作中，即便常住在北京，時而往返於北京與武漢之間，城市的交替讓劉胡軼對音樂也有了一些不同的理解。

專輯的構思起源於2022年，經歷足夠多的繁忙、壓力、成長，與音樂朝夕相伴，劉胡軼想通過音樂來傳達更「私我」的部分。於是2022年劉胡軼先即興創作專輯前4首歌曲，相比於後幾首歌曲其聚焦在劉胡軼的日常生活。〈剩下的回憶Residual Glow〉綿長又帶有悲傷與感動交織的旋律，是劉胡軼溫潤的表達；〈家園Where I Landed〉記錄一次從武漢飛往北京的心情，離家還是回家，已經缺失了明顯的界限。一段段的起伏，把看不見摸不著的思緒用跳動的律動帶到聽眾耳朵。

需要何種音色的鋼琴？這是本張專輯的重點，劉胡軼一直留意著周圍能夠接觸到的所有鋼琴類型，找尋合適的音色。2022年在北京一家鋼琴工作室劉胡軼選租了一架140年前的史坦威，用10天完成了前4首錄製，不久，這架鋼琴就被售出，無法繼續錄製。2019年在臺北出差時，JL Studio錄音室內的一架鋼琴讓劉胡軼留下深刻印象，因此2025年再次赴臺北，一口氣錄完5首鋼琴曲。

將實驗加入鋼琴曲創作中，劉胡軼的這張專輯趣味與難度並存。〈兩個我Now, Both of Me〉和〈思緒，風Minds, Winds〉是劉胡軼音樂實驗的呈現，先用一隻手彈下一部分織體，再在這部分上繼續疊上另一隻手的旋律，就有了對話的既視感，從兩個「我」到三個「我」共存，劉胡軼不斷挑戰。阿怪〈For A-Guai〉是劉胡軼來到臺北時，想起因工作而成為好朋友並對他影響頗深的一位來自臺北已逝的大哥哥有感而發，從決定錄製到即興錄音完成，這首曲只錄製了一次。用這個唯一的當下，向阿怪致敬。到了演奏專輯的最後一首歌，為完成〈家園Home(Feat.吳青峰)〉的錄製，劉胡軼在北京苦苦找尋與三年前那架史坦威鋼琴相似的音色，以還原當時〈家園Where I Landed〉的氣氛，經過多番尋找最後終於順利完成錄音。

3年前，〈家園Where I Landed〉的獨奏版本初稿完成後，劉胡軼將曲分享給吳青峰，在當時的大環境之下，聽到歌曲後吳青峰想到許多正在發生的事和畫面，也知道劉胡軼擔心家人以及人與人之間互相擔心的狀態，內心觸動，於是吳青峰想到能否寫幾句歌詞唱進去。5句精煉的歌詞，是唱給劉胡軼，也是唱給所有需要的人。後來，兩人，一個人在北京，一個人在臺北，借由音色和文字創作完成隔空呼應，這首特別版的〈家園〉也成為本張專輯內唯一一首有人聲存在的歌曲。吳青峰婉轉溫柔的嗓音訴說人永遠只是「過客」，別忘了自己的渺小，與劉胡軼寫下的鋼琴旋律融合，從小家到大家，兩位創作者以樂會心，彼此和鳴。

《須臾之橋Out of Service》的專輯命名來源於這張專輯用無數個屬於劉胡軼自己的「須臾」，搭起的一座橋，通往他內心的最深處，他以專業的音樂素養托起無限的熱愛，把瞬間放進律動中成為永恆，希望打動每位聽眾。數位專輯已在各音樂串流平台上架。