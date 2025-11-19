吳青峰人生沒計畫 只願媽媽吃好睡好

吳青峰連續兩年擔任聯合勸募愛心大使，19日出席愛心定存勸募記者會，除了呼籲協助弱勢族群跨越困境，他也分享近況，今年創作產量豐富，陸續幫蔡依林、許茹芸、洪佩瑜等星友寫歌，一共寫了幾十首。至於演出計畫，他則說，「目前我的人生一點計畫都沒有」。

吳青峰近來對寫歌產生前所未有的熱情，像是洪佩瑜找他寫歌，他一口氣寫了十幾首，多到用日期當編號，現在的他只想專注寫歌，不想做自己的專輯，也沒有安排明年的活動。

他笑稱自己沒有夢想，自從收到正常藝人的收入後，覺得夠用一輩子了，只希望吳媽媽吃得好睡得好，吳媽媽今年去了歐洲、澳洲等地旅遊，還以維修車子等理由，為自己調漲孝親費，他打趣說，「不有求必應，就會後患無窮」。

而他在結束蘇打綠巡演後，一直忙於音樂節，如今放慢工作腳步，接下來要執行的就是已答應導演李伯恩拍攝團體綜藝節目。