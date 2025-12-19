吳青峰力挺老戰友劉胡軼 跨刀演奏專輯成唯一「人聲」驚喜

出生於武漢的劉胡軼曾任吳青峰、楊千嬅、易烊千璽、王俊凱等天王天后的專輯及單曲製作人。（圖／劉胡軼提供）

曾以〈從前慢〉驚艷大眾、並擔任吳青峰、周傳雄等天王音樂總監的知名製作人劉胡軼，於今（19日）正式發行個人首張原創鋼琴演奏專輯《須臾之橋 Out of Service》。專輯收錄十首純淨旋律，其中亮點曲目〈家園 Home〉由金曲歌王吳青峰填詞並獻聲，成為專輯中唯一的「人聲」驚喜。

出生於武漢的劉胡軼自5歲習琴，深耕樂壇多年。本張專輯橫跨北京與台北兩地錄製，更具實驗色彩。2022年他在北京尋獲一架140年歷史的史坦威古董鋼琴，錄下充滿生活氣息的前四首曲目；隨後於2025年赴台，在台北錄音室一口氣完成剩餘創作，包括向已故音樂人阿怪致敬、僅錄製一次便完成的即興單曲〈For A-Guai〉。

特別推薦的〈家園 Home〉源於3年前吳青峰聽完初稿後的感觸。當時兩人雖分隔兩地，卻透過音色與文字隔空呼應，吳青峰以五句精鍊歌詞，溫柔訴說人的渺小與歸屬，與劉胡軼的琴聲達成完美共鳴。劉胡軼表示，這張專輯是他從自我感受出發，用鋼琴搭建起的一座橋樑，希望能與聽眾在旋律觸碰的瞬間，產生內心深處的連結。

