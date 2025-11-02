吳青峰為理想混蛋豁出去了！斜槓組男團「原子中年」自嘲習慣被罵

理想混蛋2日請來吳青峰擔任演唱會嘉賓。何樂音樂提供

人氣夯團「理想混蛋」1日起連2天在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，繼首日邀來韋禮安擔任嘉賓，他們今晚請來雞丁的偶像吳青峰圓夢同台演出，全場1.1萬人情緒激動，氣氛超嗨。

理想混蛋攻蛋締造好口碑，今更邀來吳青峰同台合唱〈下雨的夜晚〉，唱畢，雞丁激動喊：「謝謝你願意來當我們的嘉賓！」青峰幽默說：「我是習慣被吐槽、被笑被罵，你們突然感謝我會不好意思、不知所措。」5人隨即在台上合照，自稱像男團「原子中年」。合照後，雞丁開心喊：「青峰是我成長過程中很重要的存在。」青峰笑回：「我也還在成長。」一來一回逗得全場笑聲不斷。

演唱會有歡笑也有淚水，中場雞丁回憶說：「好不容易走了8週年，當年在小小的樂器行，不到150人，現在擁有一場萬人演唱會，真的很感謝大家。」 4人更直接走到搖滾特區還原當年的社團辦公室、練團室場景，回到那個最初音樂啟蒙的時光，直接面對面與粉絲們話家常，大螢幕出現了歌曲菜單、更有特殊符號的隱藏版，滿足粉絲們開心點歌的心願，為演出留下滿滿回憶。

理想混蛋2日繼續在大巨蛋開唱。何樂音樂提供



