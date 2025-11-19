吳青峰爆明年沒有任何個人活動規劃！ 「少數能見到他機會曝光」

青峰出席聯合勸募的公益活動。（圖／小娛樂）

吳青峰19日擔任聯合勸募的愛心大使，他透露明年不會有任何活動，也不會發專輯，讓在場的大家有點緊張，他接著表示，因為目前誰什麼規劃，只想先把剩下的工作像是音樂節、嘉賓的部分消化掉，並且專注於創作音樂上，形容自己現在創作上如同「脫韁野馬」，一有靈感就不停的創作。

聊起2026不想出專輯跟唱演唱會等個人活動，但他說「如果聯合勸募找我唱公益活動我願意」，而團體方面，蘇打綠的團綜的拍攝正在進行中，但尚未確定播出平台，他笑說「希望放出這個消息後，大家可以來找我們。」據悉明年還有尾牙的工作。

廣告 廣告

對於想要好好休息，是否想要放長假？他則不置可否，「空窗期我有很多事情可以做，就是好好生活，想要醉生夢死。如果我沒有任何事情要做，就可以吃冰了。我從巡迴到結束，現在連咖啡都還沒喝。」為了呈現完美的歌聲，背後付出的努力讓人心疼。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導