吳青峰獻聲內幕曝光！大咖歌手御用鋼琴家劉胡軼作品藏3年祕密

劉胡軼推出全新原創鋼琴演奏專輯《須臾之橋 Out of Service》。劉胡軼提供

音樂創作人劉胡軼推出全新原創鋼琴演奏專輯《須臾之橋 Out of Service》，專輯回歸最純粹的旋律線條，以鋼琴為核心，搭建一座連結內心與聽眾的情感之橋。其中，由他與吳青峰共同完成的〈家園 Home〉，更成為專輯中唯一有人聲的特別之作，備受矚目。

新作3年前著手構思

劉胡軼出生於武漢，5歲開始學習鋼琴，一路從武漢音樂學院附中作曲系到大學作曲系，奠定深厚的古典基礎。2016年起定居北京發展，長年活躍於華語音樂圈，橫跨創作、製作與音樂總監等多重角色。2015年他在《中國好歌曲第二季》演唱自譜木心詩作〈從前慢〉引發廣泛共鳴，之後陸續為吳青峰、楊千嬅、張碧晨等歌手作曲與製作，也擔任多位歌手演唱會音樂總監。

《須臾之橋 Out of Service》構思始於2022年，在繁忙工作與城市往返之間，劉胡軼希望以音樂記錄更私密的情緒狀態。專輯前段作品多源自即興創作，描寫日常片段與內在感受，如〈剩下的回憶〉、〈家園 Where I Landed〉，以細膩旋律呈現離鄉與歸屬之間的模糊界線。

青峰獻5句詞唱出內心觸動

專輯另一大特色是對鋼琴音色的極致追求。劉胡軼先後在北京與台北尋覓理想鋼琴，甚至使用超過百年的史坦威鋼琴錄製，並融入實驗手法，讓旋律產生如對話般的層次感。作品〈阿怪〉則以一次即興錄音完成，作為對已逝摯友的深情致敬。

壓軸曲〈家園 Home〉源自3年前的鋼琴獨奏版本，當年劉胡軼將曲分享給吳青峰，聽到歌曲後吳青峰想到許多正在發生的事和畫面，也知道劉胡軼擔心家人以及人與人之間互相擔心的狀態，內心觸動，於是吳青峰想到能否寫幾句歌詞唱進去。5句精煉的歌詞，是唱給劉胡軼，也是唱給所有需要的人。後來，兩人，一個人在北京，一個人在臺北，借由音色和文字創作完成隔空呼應，這首特別版的〈家園〉也成為本張專輯內唯一一首有人聲存在的歌曲。



