吳青峰赴陸開唱遭主辦威脅！ 揭對方這些行徑...意外獲得「五月天阿信浮出水面留言」
吳青峰日前跟資深歌手齊豫合作新歌〈一念之間〉，他也獲邀擔任齊豫演唱會《豫·見》的嘉賓，他透露本來打算獨自在家跨年的他，被齊豫開口邀約之後，自然是千里相隨，沒想到卻遇到讓他大開眼界的主辦單位，除了直言要把主辦單位寫進死亡筆記本外，還吸引到五月天主唱阿信浮出水面的留言。
本來被設定在驚喜嘉賓的吳青峰，卻被主辦單位透過直播主直接公開，還隨意抓他網路上的照片當作宣傳，他寫著「聯絡人態度極差甚至出言威脅，嚇得我方什麼資料都不敢再提供只好自己訂飯店機票……真的心疼齊姊承受更多。」事後主辦單位，甚至稱吳青峰跟齊豫「一張好的照片都沒有拍到」。
但幸好，吳青峰成功圓夢跟齊豫一起合唱〈夢田〉，他說「那首影響我對合唱合聲極其巨大的作品，我自己、跟其他人都唱過，可以跟齊姊二重唱真的是太開心了！」但他自招正在感冒中，在合唱時頻頻出錯，「即便感冒了，齊姊還是願意讓我來唱，還有那麼多人聽，很勵志啊！齊姊說，有瑕疵才是完美！」
在告別2025年、迎接2026年的頭幾天，青峰希望感冒跟主辦單位惡劣的態度，已經把他的壞運用完，也笑說「把主辦寫進死亡筆記本」。有趣的是，正在台中舉行跨年演出的五月天主唱阿信，看完貼文後留言，「新年順心，一切平安。」
