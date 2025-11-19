吳青峰連續兩年擔任愛心大使 談到明年最新計劃鬆口了

吳青峰今(19日)出席聯合勸募愛心定存勸募記者會。（黃雯犀攝）

吳青峰連續兩年擔任聯合勸募愛心大使，今(19日)出席愛心定存勸募記者會，除了呼籲協助弱勢族群跨越困境，他也分享近況，表示今年創作產量豐富，陸續幫蔡依林、許茹芸、洪佩瑜等星友寫歌，一共寫了幾十首，歡迎認領。至於演出計劃，他則說，「目前我的人生一點計劃都沒有」。

吳青峰近來對寫歌產生前所未有的熱情，洪佩瑜找他寫歌時，他一口氣寫了十幾首，多到來不及命名，用日期當編號，他謙稱以前寫歌都是手寫，自從學會語音APP之後，隨時想到旋律就哼了放上去，而他現在只想專注寫歌，不想做自己的專輯，也不會像過去一直往後排工作。

他也沒接跨年晚會，只有答應當別人的演唱會嘉賓，笑稱自己沒有夢想，只希望吳媽媽吃好睡好就好，吳媽媽今年去了歐洲、澳洲等4、5個地方旅遊，還會以維修車子等理由，為自己調漲孝親費，孝順的他有求必應，打趣「不有求必應，就會後患無窮」。

而他結束蘇打綠巡演後，一直忙於音樂節，光是10月就唱了3場，活動總算告一段落，他也放慢工作腳步，接下來要執行的就是已答應導演李伯恩拍攝團體綜藝節目，如果反應好就會繼續拍下去。

