吳青峰連2年擔任愛心大使 身體力行聯合勸募籲響應愛心定存

【緯來新聞網】歌手吳青峰連續兩年擔任聯合勸募愛心大使，今（19日）出席記者會推廣勸募愛心定存活動，青峰以實際行動表達公益不只是一次性的幫助，持續的陪伴才能協助弱勢族群跨越困境，而愛心定存正是強調穩定持續的捐助，以細水長流的節奏陪伴需要支持的人，在看似微小的行動中，積累成能安定他人的能量，他也呼籲響應愛心定存，每個人都能成為讓世界更溫柔的人。

吳青峰連續兩年擔任聯合勸募愛心大使，並出席記者會。（圖／記者許方正攝）

主持人海芬則提到許多朋友都很關心公益，卻礙於生活成本增加以及對未來不安定感而降低捐款，其實，大家可以將近期普發到手的現金撥出一部分來支持公益，這樣既不會造成自己的負擔，還可以讓弱勢朋友獲得最實際的幫助。



聯合勸募常務理事陳永清提到，今年7月丹娜絲颱風以及9月甫知花蓮光復鄉風災發生時，聯合勸募皆在兩天內完成補助單位的受災盤點，確保第一線的服務不中斷，這是來自於長期與組織建立的信任與協作基礎，而這個機制建立的關鍵原因是定期定額捐款提供在地單位實質且穩定的協助。

面對環境變化與整體經濟壓力，定期定額捐款連續2年持續下滑，這也反映後續助人服務推動將面臨艱鉅的挑戰，陳常務理事呼籲大眾，公益的具體成效需要長期投入與陪伴，或許，不是每個人都有體力和時間成為鏟子超人，但只要一次設定每個月定期定額小小的付出，就能成為一指超人，匯聚在一起的能量足以解決巨大的社會問題。同時，也非常感謝二度擔任愛心大使的吳青峰相挺聯合勸募，用他溫柔的力量號召民眾加入公益。



活動自即日起至115年2月底，以定期定額月捐500元持續12個月或單筆捐款滿6,000元，就可獲得愛心定存專屬製作以馬年生肖為主題的「天馬行善見證禮」乙組，天馬布偶象徵安穩陪伴傳遞給受助者，造型手巾用溫柔的觸感撫慰捐款人對善的堅持。更多愛心定存詳情請上活動網站。

