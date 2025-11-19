吳青峰遭「最大詐騙集團」坑了！驚吐房車都被騙走 兇手曝光竟是她

記者徐珮華／台北報導

吳青峰擔任聯合勸募愛心大使，今（19）日出席記者會號召民眾響應公益。今年8月剛結束蘇打綠「二十年一刻」巡演的他，會後受訪坦言除了邀歌、演唱會嘉賓、團綜與尾牙以外，目前暫無新的工作計畫；當被追問是否會擔任好友洪佩瑜12月6日北流演唱會、或蔡依林年底大巨蛋演唱會嘉賓，他都搖頭否認。

吳青峰連續2年擔任聯合勸募愛心大使。（圖／聯合勸募提供）

青峰分享去年替蔡依林寫詞後，接連譜了數十首曲，創作過程發現自己似乎只想專心寫歌，「很想試試看只寫歌會怎樣，有一股前所未有的熱情想一直寫歌。」過去他都以手寫或Email保存作品，自從學會使用語音APP後，特別開設一個只有自己看得到的小帳，只要有靈感就能隨時上傳，目前仍有一些尚未曝光的創作，歡迎有緣人認領。

廣告 廣告

吳青峰分享遭「詐騙」經驗。（圖／聯合勸募提供）

身為愛心大使的青峰，談到近期因詐騙猖獗導致捐款數字下滑，表示自己平時鮮少與人互動、不接電話也不回訊息，甚至沒有申請電子支付，因此沒有被詐騙的經驗。不過他隨即話鋒一轉，直呼媽媽就是最大的詐騙集團，舉例過去每月給她新台幣10萬元孝親費，某月因為她修車而多給1萬元，沒想到隔月恢復10萬元時，對方竟說本來都是給11萬元，被拆穿後又以「腦袋開過刀」記性不佳推拖，讓他哭笑不得：「她一直幫自己調漲薪水，還詐騙過我一棟房子、車子。」

不過青峰對於媽媽幾乎有求必應，笑說「不有求必應，就會後患無窮」，更打趣表示自己把所有被詐騙的額度都用在媽媽身上，她一個人就能抵過整個詐騙集團。他也提到，有些邀請他擔任演唱會嘉賓的好友，也會使出吳媽媽等級的三寸不爛之舌讓他難以拒絕，10多年前曾被某位好友當場糾纏長達10分鐘，最後不得已蓬頭垢面、揹著包包就上台，無奈直呼「超莫名的啦，好險那時候網路還不發達」。

更多三立新聞網報導

反骨男孩全員解散！孫生「遭解約9個月」宣布組新團 徵才條件曝光

張信哲歌友會遭控欺騙！收2千會費「會員禮全跳票」唱片公司回應了

梁云菲重鬱症輕生未遂！昔「戶頭只剩5千元」賣名牌包求生

館長被爆找員工睡館嫂！反控他拿性X片勒索 昔護妻PO爆乳照被挖出

