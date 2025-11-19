吳靜怡揭Cloudflare崩潰是國安警訊：台灣恐難擋境外勢力干擾

政治中心／劉宇鈞報導

總部位於美國舊金山的網路基礎設施公司Cloudflare於18日發生系統異常，全球多項網路服務都受到影響。時事評論員吳靜怡說，如果Cloudflare這種事故是被操縱的，後果將不是卡一下而已，而可能是造成台灣社會混亂、信任崩盤，甚至被外部勢力利用來操弄輿論。

吳靜怡今（19）日以「Cloudflare大崩潰，全球資訊流量的單點脆弱，才是真正的國安警訊！」為題發文表示，昨天數千個網站和應用程式瞬間癱瘓，從ChatGPT、X，到遊戲伺服器、新聞平台、企業系統，甚至連台灣近期最多人同時上線的「普發一萬元現金登記網站」都徹底陷入無法登入的混亂。

吳靜怡指出，中斷原因並非外部攻擊，而是 Cloudflare內部的一個配置檔案過大，導致流量處理系統崩潰，這事件也凸顯了現代網路高度依賴少數雲端服務提供者的風險，一旦出問題，就可能造成連鎖效應，影響全球用戶的日常生活和商業運作。

吳靜怡提到，台灣是全球面對網路攻擊、資訊滲透最密集的國家之一，如果Cloudflare這種事故不是意外，而是被操縱的呢？像是選舉開票當天？後果將不是「卡一下而已」，而可能是社會混亂、信任崩盤，甚至被外部勢力利用來操弄輿論。

吳靜怡說，昨天的全球癱瘓事件也讓我們知道，台灣的公共數位系統沒有足夠韌性，單一企業能癱瘓全球，這本身就是結構風險，遇到選舉、國安事件，脆弱性可能被放大成政治災難。

吳靜怡也說，台灣許多網站將流量服務交給國外公司，但必須有備援機制，政府應該要有跨雲、跨國、在地化的鏡像系統，任何重大服務都應有「國內緊急入口」，必要時能自動切換，不該讓單一國外廠商卡住全台。

吳靜怡直言，各立委要推「不在籍投票」前，是不是要確認台灣已經有足夠資訊技術韌性和環境足以抵擋任何境外勢力的干擾？真是哪來的自信！

