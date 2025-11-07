吳靜怡突發「不自殺聲明」 驚爆與黃國昌有關

政治中心／劉宇鈞報導

時事評論員吳靜怡今（7）日突然發出「不自殺聲明」，自爆原因竟與民眾黨主席黃國昌有關！吳靜怡說，她的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於她的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。

吳靜怡上午9點34分在threads上發文說，太子集團國際詐騙案成為全台灣矚目的案子，就問問黃國昌，「你要提的『刪除串證羈押』背後是為了誰？太子集團案至今五大幹部因為涉犯組織犯罪防制條例、洗錢、意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，向北院聲請羈押禁見」。

廣告 廣告

到了10點46分，吳靜怡又在臉書上發文，她質問黃國昌，「這樣短短的文，怎麼幾分鐘就數百隻假帳號跑來出征、謾罵、攻擊、威脅？封鎖不完，身心靈都讓我恐懼」。

吳靜怡指出，她今天在threads發文內容提及「太子集團、黃國昌」，超多網軍瞬間出現，原來太子集團沒網軍，反而提到黃國昌「幹嘛刪除串證羈押」，網軍就緊張，有必要這麼明顯嗎？什麼不能講？還是不方便讓大家發現什麼？

吳靜怡發出「不自殺聲明」，她強調，在此期間，自己的生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於她的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查。若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現此帳號不再上線，請幫她討回公道。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

前幕僚：小草捐的便當錢，卻是豢養柯文哲口裡的那些「王八蛋」

黃國昌為私利連柯友友都打？她喊：立院的咆哮，難道是金錢交響曲？

不只是外交失言？她曝：鄭麗文揭開國民黨的地緣幻覺症！

鄭麗文曝訪慈濟喊國民黨從羊群變獅群 吳靜宜：佛法不教人帶領眾生出征

