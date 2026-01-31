吳靜怡細數黃國昌立院最後一夜：民主被清倉、國安被擱置、權貴被解套

政治中心／綜合報導

吳靜怡談黃國昌立院最後一夜揭3罪狀：民主被清倉、國安被擱置、權貴被解套

立法院昨日是第四會期最後一天，也是民眾黨立委黃國昌立委任期最後一次院會，在藍白聯手下三讀通過為中天解套的衛廣法、解套救國團的黨產條例及公費助理工資「變立委補助費」的立院組織法等爭議法案。對此，政治評論員吳靜怡表示，黃國昌的立法院最後一夜，民主被清倉，國家安全被擱置，權貴被解套！

吳靜怡31日在臉書發文表示，黃國昌帶領的民眾黨，兩年來，成為最沒用的小藍八，立法院的藍白立委沒有通過我們最需要的國防特別預算，沒有讓國家正常運作的年度總預算付委審查，卻用最快的速度、最粗暴的程序，清空了一整排為特定人（例如：高虹安、顏寬恒）、特定組織（例如：新聞媒體、國民黨）量身打造的政治法案，民眾黨也再度證實自己存在根本就是關鍵的垃圾八席。

吳靜怡指出，這些人拿著我的納稅金，讓黨產條例被回溯修正，救國團數十億元資產解凍；《衛星廣播電視法》被硬闖，試圖為中天新聞鋪路復活；《立法院組織法》被改寫，讓「助理費」不再是專款專用，而是立委可自由支配的「補助費」，高虹安、顏寬恒這些捲入助理費爭議、甚至已被判刑的政治人物，從「犯罪」變成「只是制度問題」。

吳靜怡說，黃國昌把民眾黨變成政黨對決的武器，在民主價值與權力自保之間的對決中，只選擇自爽，此刻，民主好像真的離我們很遠，立法委員領的是人民的薪水，國家安全卻被擱置，都是最不可原諒的選擇！

吳靜怡表示，難道新竹市的市民認同貪小錢，所以高虹安一副百分之百的當選模樣；難道台中市的選民認同貪小錢，所以顏家總是能成為海線霸主。貪到最後，難道要讓中華民國旗幟變成五星旗，你們子孫變共產的國有器官後，黃國昌的兒子什麼都不變，因為他沒告訴你，他兒子其實是美國人的樣子。「民主國家應該怎麼捍衛民主應該有的姿態？這是重要的課題。」

