吳靜怡談潛在新北候選人民調：黃國昌靠負面聲量稱王、蘇巧慧拚信任滲透

[Newtalk新聞] 2026新北市長選戰雖然尚未正式開打，但輿論戰場已提前升溫，政治評論員吳靜怡今（8）日在臉書發文指出，最新跨平台社群監測數據揭露五位潛在參選人「真實熱度」版圖：黃國昌以逾14萬聲量居冠，但多靠爭議事件堆疊；蘇巧慧與李四川則憑藉穩健與信任形象穩步成長，選戰態勢逐漸形成「爭議vs.信任」兩股對決主軸。

吳靜怡分析，截至今日的觀測資料顯示，黃國昌的聲量佔比超過五成，但負向輿情高達50.7%，顯示他的曝光率雖高，卻伴隨強烈「兩極化」爭議；其關聯關鍵字集中在「民眾黨」、「狗仔案」、「凱思國際」等事件，帶出「高聲量、低信任」的政治印象。

相較之下，民進黨的蘇巧慧在11月5日後聲量明顯攀升，呈現穩健成長趨勢；相關新聞報導多聚焦其政治經驗與女性形象優勢，吳靜怡指出，蘇巧慧的聲量「信任滲透」，逐步吸納中間選民支持。

國民黨方面，李四川在「輝達案」相關議題中展現專業態度，強調「輝達比選舉重要」的發言，獲外界肯定；其關聯關鍵字以「藍營市長人選」、「政策經驗」為主，好感度穩定。

此外，藍營另一潛在人選劉和然的正向聲量達42.9%，負向僅15.3%，近期發布個人形象照的新聞引起關注，被視為「備戰訊號」。至於洪孟楷在大罷免案後的負向聲量達45%，近期強調「藍營整合」。

吳靜怡分析，黃國昌的「爭議式熱度」雖能短期吸睛，但容易造成輿情疲勞；相對地，蘇巧慧的是「信任滲透」、李四川為「專業沉穩」。她認為，未來新北選戰的勝負關鍵將從「誰被討論最多」，轉向「誰被信任最多」，真正的決勝點在於候選人能否讓選民相信其治理能力與穩定形象。

