吳靜怡酸黃國昌「穿草鞋」搬進北市豪宅 四叉貓幫畫10分鐘生活圈地圖

民眾黨主席黃國昌長期高舉「居住正義」旗幟，不過名下擁有20多筆土地與房產，其汐止老家曾爆違建及將保護區土地作為停車場用地，又有個建商岳父等爭議，常引發外界對其「雙標」的質疑。《鏡報》今（4日）又獨家踢爆，黃國昌一家早在一年多前悄悄入住台北市大安區仁愛路四段的近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。政治評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟支持者乞討；網紅四叉貓也忍不住打開地圖，直呼近期政論節目常討論的幾處地點，黃國昌新家走路10分鐘都可抵達。

《鏡報》報導指出，黃國昌入住的豪宅屋齡雖已30多年，但因位處台北市精華地段，室內空間近70坪，若根據社區最新的交易紀錄推估，總價逼近新台幣9,600萬元，高樓層開價更達1.3億元，該社區每個月的管理費就超過1.3萬元，住戶「非富即貴」。更值得注意的是，黃國昌妻子高翔戶籍登記地址、「凱思國際」負責人李麗娟名下房產就在附近；與黃國昌小姨子高翬有關、由李麗娟經營的「高家私塾安親班」見光後，近期從民生東路搬到仁愛路新址，與黃國昌新家在同一條路上。

吳靜怡臉書發文表示，黃國昌近日頻到大學演講，主題為「心中的草鞋」，長期打著居住正義的招牌吸引年輕人，名下卻擁有多筆土地與房產，且原來早就搬進北市蛋黃區豪宅。吳靜怡諷刺指出，柯文哲和黃國昌蹭著小草小蔥的抖內當「草鞋」，一個買商辦、夫人看上億豪宅，一個直接入住，「小草的居住正義，真正實現了民眾黨主席們的豪宅正義，若是為真，那還真是悲慟。」

吳靜怡直言，原來黃國昌主打「更好的新北」就是住在台北市，是用行動踐踏新北市民。她痛批，民眾黨的最大破綻不是豪宅問題，而是「偽裝」成蘇乞兒，穿著草鞋在美國踩著賓士、穿著草鞋在台灣住著豪宅，不斷跟支持者乞討，整天批判別人，但連自己是不是美國人的爸爸，「黃國昌連承認的勇氣都沒有！連選舉都要撿現成，簡直臭不可聞！」

四叉貓則是幫黃國昌更新新家的「十分鐘生活圈」地圖，分別圈出小孩學校、李麗娟名下房產、高家安親班，以及黃國昌美國賓士車被目擊地點，竟都在仁愛圓環附近。四叉貓感嘆：「原來這就是所謂的居住正義啊……」





