吳靜怡:：柯文哲能否延續影響力，就要看黃國昌願不願意成為棋子

記者李鴻典／台北報導

民眾黨27日舉行「為新北應援x DO THE BEST」活動，替民眾黨主席黃國昌參選2026新北市長備戰，現場數度高喊「新北的選擇黃國昌」。前民眾黨主席柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓，也是交保後首次政治助講。政治評論員吳靜怡今（28）天分析指出，柯文哲到底能不能繼續延續影響力，就要看黃國昌願不願意成為棋子，以戰養戰、以戰對抗司法。

前民眾黨主席柯文哲擔任活動的壓軸助講嘉賓。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

藍白發言人之爭，黃國昌直播出現滑坡現象！吳靜怡指出，昨日是柯文哲首度公開站台，一站就是黃國昌新北市的第一場造勢活動，場面盛大但場地也頂多最多容納一千多人，而且全場採用登記制，在人數有限、眾人期待之下，平常晚上開直播的國昌老師，線上直播人數至少都是王義川自媒體的四、五倍，沒想到，首場造勢再加上柯文哲大來賓的登板，直播人數居然破底標、不到五千人，更慘的就是「民眾之聲」一直到柯文哲出現，線上人數才破千，讓人驚呼是草仔、蔥仔枯萎了，還是神奇的流量數字退潮了？黃國昌要怎麼跟李四川比民調？會不會反而非常難看，反而嚴重影響整個民眾黨的未來氣勢。

吳靜怡表示，柯文哲在台上，一邊企圖把政治獻金、公益侵占等司法問題推給「會計師」引起網友們議論，另外一邊，忙著想辦法誇獎黃國昌。但柯文哲根本講不出來黃國昌能帶給新北市什麼藍圖，連一點點新北市相關政績都沒有，但柯文哲和黃國昌的合體依然充滿媒體聲量，可是完全沒有民眾黨勝利的氣勢，現在的黃國昌如果不儘早離開立法院，民眾黨明年的選戰注定擺盪。

吳靜怡進一步指出，國民黨主席鄭麗文在校園的表現無論好壞都引起高度討論，更大膽提到要去北京見習近平，這樣直球對決、定調兩岸國共合作路線即便少見，但也成為政治焦點，直接碾壓「彈劾總統」這樣的假議題，一週聲量超越柯文哲和黃國昌，成為主導藍白議題的重要言論者。賴清德也成為主導議題和回應議題的媒體焦點，藍綠交鋒之下，賴清德聲量成為眾人之重，民眾黨卻只剩下文昌之痔。

柯文哲要擔心的不是明年可以選哪裡，而是分到毫無勝選的嘉義市，沒聲量也沒有用，如果雙北沒有提名任何人，那麼民眾黨一定會在媒體圈裡被看不見，柯文哲恐怕只剩下議題導向的小藍八新立委，若又是黃國昌掌握黨團，民眾黨勢必無法訓練新人，提早走入泡沫化，柯文哲就從此沒落。

吳靜怡認為，柯文哲到底能不能繼續延續影響力，就要看黃國昌願不願意成為棋子，以戰養戰、以戰對抗司法。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

