吳韋達、張雪如續戰 民眾黨彰化縣黨部再提名2選區議員

民眾黨提名蘇智弦參選彰化第三選區議員。（民眾黨彰化縣黨部提供／葉靜美彰化傳真）

民眾黨提名洪雅婷參選彰化第八選區議員。（民眾黨彰化縣黨部提供／葉靜美彰化傳真）

民眾黨在彰化現有議員席次2席，即第一選區的吳韋達與第四選區的張雪如，彰化縣黨部首波公布縣議員提名，兩人確定續戰下屆議員，縣黨部今日再公布第二波提名名單，第三選區提名蘇智弦、第八選區提名洪雅婷，2人皆為政治素人，其中蘇智弦年僅23歲，是目前確認參選議員中最年輕者，至於其他選區提名，縣黨部表示，人選尚在徵詢中。

民眾黨彰化縣黨部表示，今日經由選舉決策委員會正式通過彰化縣議員提名名單，第三選區（和美鎮、線西鄉、伸港鄉）提名蘇智弦、第八選區（二林鎮、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉）提名洪雅婷。

廣告 廣告

縣黨部表示，蘇智弦年僅23歲，畢業於中國文化大學政治學系，在學期間即進入立法委員辦公室服務，從基層行政協助、政策資料整理到民眾服務與互動，累積紮實的實務經驗，蘇智弦代表年輕世代對公共事務的投入與責任感，也象徵民眾黨對世代接棒與政治新血的重視。

洪雅婷原在北部就業，為照顧長輩毅然返鄉，現任照顧整合治療師，長期投入長照與健康照護工作，陪伴在地長輩面對生活中的不便與挑戰，對地方高齡議題有深刻的第一線經驗，此外，她也是木瓜青農，以友善耕作與專業經營，為二林農業注入年輕動能，展現新世代返鄉女性兼顧家庭、專業與產業發展的行動力。

彰化縣含平地及山地原住民，共有10選區，民眾黨完成4選區議員提名，黨部表示，其他選區人選仍在徵詢中；縣黨部主委温宗諭強調，未來將持續深入地方、傾聽民意，透過實際行動與可行政策，促進地方發展、增進人民福祉，回應民眾的期待與託付。

【看原文連結】