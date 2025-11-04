吳音寧上位恐有變數？農業部急換台肥法人代表 他預言：遲早出事
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任台灣肥料公司（後簡稱台肥）董事長一職引起外界質疑，台肥昨（3）日晚上再度發布重大公告，宣布由台肥總經理張滄郎接法人董事，有知情人士認為，吳音寧恐有變數。此外，前行政院政務委員張景森也批評，台肥持有多個精華地段土地，手上的現金流更是驚人，難不被認為是「官商勾結」，若真的派吳音寧去改革，應該要求他完成「3大任務」。
台肥今（4）日將召開董事會，不過昨晚卻動作頻頻，先發布「台肥公司研發主管異動」公告，接著又宣布更換農業部法人代表，把原農業部永續利用司司長莊老達換掉，改派台肥總經理張滄郎，遭外界質疑恐與吳音寧人事案有關。
有知情人士指出，董事會前夕更換董事，可能有「董事接董事長」的可能性，如前行政院長蘇貞昌時期，台肥曾召開臨時董事會，宣布由董事黃耀興接任董事長，此次吳音寧是否能順利上位引發關注。
然而，吳音寧傳出將接任董事一職，除了引起藍白陣營不滿，遭批「大肥貓」，傳出連綠營內部也不認同。前行政院政務委員張景森昨日也發文批評，表示農業部為台肥最大股東，持股達24.07%，天生就容易被政治控制，直言「這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑」。
張景森指出，自己曾督導農業部8年，自己專業與土地建築關係密切，「有關台肥處理土地問題的相關傳言，聽到耳朵都長繭了」，其中台肥更是在精華區有許多土地，有非常長的地上權合約，現金流非常巨大，而每一次的台肥人事異動更是神秘兮兮，看得出有積極的力量在運作，「遲早會出事」。
張景森建議，為了避免爭議，政府應該將分年降持公股，該管的公共目標用契約與監理來管，例如框架採購、供應KPI、價格指數連動機制，「而不是派人去經營一個肥料+地產的公司」。
他也直言，行政院看上吳音寧，認為她正直有為，派她去改革台肥，就要讓社會大眾信賴這個任命，必須要求她完成重要且具體的KPI，包含：
完成土地與不動產處分的透明制度，回到市場規則＋高強度揭露（多軌估價、公開競爭、利害關係全面揭露、關鍵決議須有獨立董事／外部專家背書）
透過和政府的政策契約，落實穩定肥料價格。
推動公股退出台肥的計劃。
親藍民嘴郭正亮在政論節目《大新聞大爆卦》中也批評，吳音寧出任董座消息一出「民進黨農業縣市的立委、縣市長，沒有一個人可以認同」，更出現基層大反彈，原因在於台肥不只是賣肥料，更是涉及大量土地開發的企業，「經手的交易金額太驚人」。
郭正亮也狠酸，台肥此次人事案讓人匪夷所思，「就是這個人（賴清德）可以剛愎自用到這個程度」，且大罷免已經慘輸，若再持續不願意妥協，恐會影響未來台南、高雄市選情。
