吳音寧「再度」獲得民進黨的「重用」，出任台肥董事長，與她當初出任北農總經理一事相同，都引起輿論的軒然大波，而且，掀起洶湧浪濤的原因，也還是完全相同，吳音寧的「專業」，與她即將擔任的職缺性質，相距過遠，但是，北農總經理年薪最多不過200多萬，而台肥董事長竟高達1500萬，既肥又美，卻是一點也不嫌油膩，當然更是令人驚悚的大新聞了。

吳音寧的專業是法律，但不知有無從事過相關法律的工作，但曾經撰寫、訪談過若干與農業相關的人事，並獲得過文學獎，再加上學生時代參與過學運，其父詩人吳晟、其舅莊秋雄，都是獨派中鼎鼎大名的人物，是以在北農任內，雖被訕笑多端，依然能夠全身而退。

酬傭「外行」任行內要職，向來是民進黨分土裂茅、利益共享的的慣技，但在同一人身上，居然兩度掀起同樣的反對聲浪，這倒也是罕見的。多數人對吳音寧的屢次獲得不次拔擢，薪資飛躍式增長，簡直是羨慕嫉妒恨兼而有之，年薪1500萬，就是一個正正經經的博士、教授，恐怕連做夢都不敢夢到的吧？想來眼紅、心熱的人是佔絕大多數的。

吳音寧擺明了就是因其顏色正確、有黨證、有奧援，才足以躐等而升，跌破眾人眼鏡且引發不平之鳴的。但是，一個已具規模、歷史悠久、成效斐然的大公司，高高在上的董事長是否有想像中如此的重要？隨便派個阿狗阿貓、西瓜蓮霧，也能勝任愉快？

其實，吳音寧的最大作用，不在於她是否才與德能夠配位，任用她的目的，一在於可以鼓動綠營的向心力，只要效忠於民進黨，再如何無德無能的人，都可以獲得酬庸，試想，這對有意加入民進黨以奮發圖強的人，具有多大的誘惑力？君不見在「大罷免」時期，某些人聲嘶力竭以求表現的成效嗎？這與往往有功不賞、內舉避親的藍、白兩黨相較，強弱之勢就顯然有別了。更何況，吳音寧向來有「小英女孩」的美稱，重用吳音寧，可以平衡派系傾軋與紛爭，對賴清德日趨滑落的聲望，也能獲得英派的挹注，這又何樂而不為？

就算做得再不好、挨得罵再多，一年1500萬，領都領進了口袋，離職後的是非誰管得？沒有敲鑼打鼓上任，已經是夠低調的了，「你在哽咽什麼啦？你在哭什麼哭？沒出息」！（作者為國立台灣師範大學退休教授）