吳音寧內定台肥董座 挨轟超級肥貓
台肥於10月31日晚間突然公告，原擔任行政院中部聯合服務中心副執行長的吳音寧，獲農業部指派法人董事代表，成為台肥董事，台肥董事長李孫榮將卸下職務。對於吳音寧傳「內定」為台肥新董座，在野立委群轟是赤裸裸的酬庸，直言養一隻「超級肥貓」！
台肥公司指出，目前最大股東為農業部、持股比例達24.07％，泛公股的合庫、國營事業中華郵政也分別持股達4％及3.9％，新制勞退也持有1.31％。農業部表示，台肥為上市公司，新任董事長人選需經由董事會決定。
對於外界質疑不適任，農業部回應，吳音寧過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。吳音寧則在臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」
對此，藍委許宇甄批評賴清德政府的用人已離譜到難以想像，開酸過去擔任北農總經理遭外界譏為「高薪實習生」的吳音寧，「真的學會看財報了嗎？」。而台肥董事長年薪高達1500萬元，這樣的安排，根本不是養肥貓，而是在養一隻「超級肥貓」。
她說，更離譜的是，翻開台肥董事名單，赫然發現董事曾湘樺毫無化工、農業或企業管理背景，只因其父為前高樹鄉長、曾任民進黨不分區提名人，就能坐領超過200萬至350萬元董事年薪。許宇甄強調，台肥如今淪為賴清德的選舉綁樁工具，股東權益全被犧牲殆盡。
國民黨立委王鴻薇也說，吳音寧過去在北農總經理任內，從蔬果進貨量到財務報表一問三不知。且吳在行政院中辦副執行長任內，唯一令人有印象的「政績」，就是立法院審查今年預算時，造謠公務員沒油錢到各地農水路會勘、沒有電話費聯繫機關。「看不懂財報沒問題，有黨證就好」，王鴻薇嗆，真的是不折不扣的養肥貓。
民眾黨主席黃國昌則痛批，這擺明是赤裸裸的酬庸，非常典型的拿國庫通黨庫，再犒賞民進黨自己人。黃國昌反問賴清德總統，「這就是賴政府的用人唯才嗎？」賴總統恐怕要出來說清楚、講明白。他直言，新潮流才是現在台灣的深層政府，「吃香喝辣，完全不顧社會的觀感」，如此浪費納稅人的錢，相信全國人民特別是許多的年輕人，都會感覺到非常憤怒。
