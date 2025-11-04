吳音寧出任台肥董事 卓榮泰：借重她產業知識、經營管理經驗

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧傳聞接任台灣肥料公司（台肥）董事長，不過在今（4）日召開的董事會上，最終由總經理張滄郎接任董事長，吳音寧則出任董事，立委林德福就此事在立法院質詢。

林德福4日質詢卓榮泰、陳駿季。（圖／翻攝國會頻道YT）

林德福今日質詢行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季，質疑為什麼台肥原任董事長李孫榮任期到2027年6月，卻突然遭撤換？而且第一時間傳出來的人選是吳音寧？卓榮泰表示：「人事的調整異動當然有其特殊原因，現在過程當中，原因能夠跟大家報告的時候自然會報告，我們認為未來台肥的經營方針應該有三個順序，第一照顧全體農民，第二維持公司利益，第三土地資產管理要避免不當的被外界聯想、內部管控要嚴謹。」

台肥新任董事吳音寧。（圖／翻攝吳音寧臉書）

林德福再問吳音寧有何專業可以擔任台肥董事？陳駿季回應：「吳音寧長期了解台灣農業發展，希望借重她對台灣農業，特別是當時她在北農推動員工福利制度改革，她可以提供很多的建言，希望不同的董事都有不同的建言方式，能夠讓公司的治理更好。」

林德福4日質詢卓榮泰、陳駿季。（圖／翻攝國會頻道YT）

林德福強調，政府用人應該任人為才，如果是酬庸的方式，外界會打問號。卓榮泰回應：「我覺得吳音寧董事她至少在產業知識跟經營管理上面，是未來要借重她在這方面的經驗。」

