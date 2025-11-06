吳音寧台肥董座位子沒飛？陳學聖曝「只是轉進」：王選之人

台肥董事長先前傳出將由行政院中部辦公室副執行長吳音寧出任，但董事會最終決議由總經理張滄郎接任董座，吳音寧則擔任董事。國民黨前立委陳學聖認為，吳音寧的董座位子並沒有飛，只是轉進而已，「她是王選之人」。

吳音寧。（圖／中天新聞）

吳音寧接任台肥董事長一事，自10月31日晚間台肥公告農業部法人董事代表將由吳音寧接任後，即引發各界熱議。外界質疑其年薪高達1500萬，被貼上「大肥貓」標籤，不僅輿論譁然，連綠營內部也出現反彈聲浪。台肥在3日晚突然公告，將原農業部法人董事代表資源永續利用司司長莊老達，改派台肥總經理張滄郎接替，最終在4日召開董事會後，推選張滄郎擔任新任台肥董事長。

吳音寧。（圖／翻攝吳音寧臉書）

陳學聖今天表示，看了台肥董座肥皂劇，「我的答案是，吳音寧的董座位子並沒有飛，只是轉進而已。」他還提出三點觀察：「一，原董座與賴清德關係深厚，若不是出大事或臨時有重用，否則不可能瞬間「拔官」，有違官場文化，真相不日應可分曉；二，新上任董事長由總經理扶正，很多理想鴻圖不要說太快，過客機率蠻高的；三，吳音寧是賴清德、小英要的人，現有些麻煩，就先轉進董事會作董事，過個一年半載，有了資歷，轉正董事長，誰還有話說。」

吳音寧。（圖／翻攝吳音寧臉書）

陳學聖說，交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰資歷那麼淺，年紀比吳音寧還輕，還不是坐的很安穩？「所以不要唱衰吳音寧太快，她是王選之人，董事長位子一定在等著。」