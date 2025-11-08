吳音寧台肥董座夢碎？陳學聖：只是轉進而已
[NOWnews今日新聞] 台肥公司4日召開董事會，原本一度傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任董事長，不過最後人事案急轉彎，由原任總經理張滄郎接任董事長。不過前立委陳學聖在臉書發文，提出對此次人事轉折的看法，認為吳音寧「並沒有飛，只是轉進而已」。
陳學聖表示，卸任的董事長李孫榮與總統賴清德關係深厚，若非重大情況或臨時徵用，不會突然遭到撤換，他認為此事「有違官場文化」，並預期真相將很快浮現，這樣快速的異動顯示背後必有重要考量。
其次，陳學聖認為讓總經理扶正出任董事長，多半只是過渡安排，許多外界憧憬的改革與布局「不要說太快」，因為此類職務屬過客性質的機率相當高。他認為張滄郎接手後的角色定位，仍需時間觀察能否長期穩定。
陳學聖第三點提到，吳音寧本身是賴清德與前總統蔡英文「要的人」，但因目前「有些麻煩」，因此選擇先轉進董事會擔任董事。他研判，待過上一年半載累積資歷後，再轉任董事長，屆時「誰還有話說」，強調這可能是既定規劃的一部分。
他舉例，交通部長陳世凱與勞動部長洪申翰的資歷都相當淺、年紀也更輕，但照樣能穩定任職，認為吳音寧的進用模式並非特例。他強調，外界不必急著唱衰，因為吳音寧是「王選之人」，並直指「董事長位子一定在等著」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
吳音寧被換掉！台肥董座夢碎 他曝：綠憂再度引發2018年「韓流」
台肥董座急轉彎！王鴻薇批草率 陳駿季仍挺吳音寧：對產業夠了解
酸台肥「暴力操作」擋吳音寧！王鴻薇批民進黨：讓青鳥護航做白工
其他人也在看
前教育部長潘文中談停砍公教年金 (圖)
國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長潘文忠（中）8日出席「黃昆輝90歲祝壽文集新書發表會」，會前接受媒體聯訪表示，要兼顧體恤退休人員和政府財政，並考慮到物價波動等，確實面臨兩難。中央社 ・ 11 小時前
鄭麗文出席共諜追思會！曹興誠狠酸：鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石，引發敵我不分的質疑。對此，聯電創辦人曹興誠上午在臉書發言狠酸，鄭麗文「出櫃」，國民黨「出糗」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
護國神山運動會 黃仁勳真情告白 喊"沒台積就沒輝達"
財經中心／楊思敏、戴亞倫、陳威余 新竹報導)台積電運動會8日盛大舉行，現場超過萬人參加，只可惜創辦人張忠謀身體微恙，沒來參加。但邀請了輝達執行長黃仁勳，不只用中文致詞，一上台就真情大告白，說沒有台積電，就沒有輝達。全場氣氛炒到最高點，就是董事長魏哲家宣布，基層員工特別獎金每人發2萬5千元。民視財經網 ・ 4 小時前
綠茶、紅茶、抹茶功效一樣嗎？營養師：「這款茶」最能抗肥胖
台灣民眾對「茶」的接受度相當高，超商和手搖飲店的茶飲種類也十分繁多，可見台灣人有多愛喝茶。不過，茶有分很多種類，最基本、最常見的就有紅茶、綠茶和抹茶，到底哪一種茶對身體最好呢？營養師薛曉晶表示，綜合多項研究可以得知，紅茶在血管與腸道健康上有很好的表現，而綠茶、抹茶在抗氧化和代謝調節方面對身體很有益處。鏡報 ・ 12 小時前
GPU競賽狂燒！黃仁勳嗨爆Blackwell「需求月月增加」：台積電非常努力供貨
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日現身台積電運動會，與董事長魏哲家同框掀起話題。他在會後受訪時直言，人工智慧（AI）...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
吳音寧掌台肥破局 陳學聖3點觀察：不要唱衰太快
新任台肥公司董座一職，原先外界認為會由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，不過4日上午台肥召開董事會，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務。前國民黨立委陳學聖提出3點觀察，並強調「不要唱衰吳音寧太快」。中時新聞網 ・ 13 小時前
綠內部民調曝！賴瑞隆遙遙領先？柯淡定回應
[NOWnews今日新聞]高雄市長陳其邁將在明年卸任，民進黨內角逐接棒者眾，國民黨則預料由藍委柯志恩出馬挑戰。根據《上報》報導，4名民進黨立委在對上柯志恩時皆領先，其中林岱樺以39.1%對30.3%取...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
感念恩師拉一把 三民高中校友林清華每年捐助20萬 嘉惠學弟妹
新北市立三民高中8日在36週年校慶暨運動會上表彰5位傑出校友，其中榮獲「教育貢獻類」的林清華，感念已過世的恩師黃明琇當初把他從翹課鬧事的小流氓拉回教室重拾書本，如今已是擁有多間補習班的知名補教業者，他宣布成立「黃明琇獎助學金」，每年捐助20萬元協助母校需要幫助的學弟妹，期盼讓更多孩子感受到被理解、被自由時報 ・ 4 小時前
因您而起：忽捧上天內定台肥董座 忽墜落地煮熟鴨子飛了！／尤榛嚴
尤榛嚴 媒體上傳了兩、三天行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將就任台肥董事長，一時之間引起大風暴，有些人肯定台灣好報 ・ 1 天前
停砍公教年金 吳清基、潘文忠2前教長籲找平衡
（中央社記者陳至中台北8日電）國民黨立委等人提停砍公教年金的法案，但朝野意見分歧。前教育部長吳清基、潘文忠今天受訪都表示，涉及物價波動、政府財政、退休人員權益等，期盼朝野能從中找到平衡。中央社 ・ 11 小時前
國王末節慘遭攻城獅打爆15分拉開 李愷諺直言：還沒融合成一個團隊
新北國王本季不僅換了總教練，就連球隊支柱林書豪也退休，目前戰績低迷，今天在主場交手新竹攻城獅以89：108落敗後慘吞4連敗，此役攻下陣中本土最高分的李愷諺直言，「團隊還在磨合，目前比較還沒融合成一個團隊」。太報 ・ 4 小時前
AI發展迅猛 美空軍擬將B-21改單人駕駛
AI取代人類工作正成為現實，美國已因此引發大裁員潮，現在就連美國空軍，也計畫將B-21從原本雙座艙兩名駕駛飛行員改為一名，副駕駛作為則改為武器系統官（WSO），拓展多元作戰任務用途。軍聞網站「The Warzone」報導，全球打擊司令部司令布西耶上將（Gen. Thomas Bussiere）近期在自由時報 ・ 11 小時前
主力客戶展店積極 喬山10月營收再創今年新高
全球商用健身器材業界龍頭喬山（1736）公布自結10月合併營收48.55億元，年增7.03％，創今年單月及同期新高；累計今年前十月營收達398.12億元，年增13.93％，凸顯接單動能穩定成長。喬山分析，10月營收成長，主要來自商用市場的貢獻。其中，又以最大市場-北美區營運表現，最為明顯，10月單月營收年增逾四成。中時財經即時 ・ 11 小時前
2025台北國際旅展 「流動的港口 世界的基隆」展現城市魅力
【記者羅伯特／綜合報導】「2025台北國際旅展」11月7日起一連四天在台北南港展覽館一館隆重登場，基隆館以「流 […]民眾日報 ・ 11 小時前
天色昏暗! 人孔蓋檢修工人遭撞飛 事發畫面曝光
南部中心／劉安晉、呂彥頡 高雄報導7日凌晨12點多，一名施工人員在高雄鳳山青年路上進行人孔蓋檢修工程時，一名駕駛因為天色昏暗沒有注意，直接將人給撞飛，所幸被撞的男子送醫後沒有生命危險，事發當時的畫面曝光，相當驚悚。施工人員蹲在路中檢修人孔蓋，才剛起身就遭轎車直接撞飛。（圖／翻攝照片）施工人員走到路中央，在人孔蓋前蹲下來查看筆電顯示的數據，不過才過了12秒鐘，一輛白色轎車急駛而來，直接將人撞飛。救護人員：「你是你有飛起來嗎，撞到擋風玻璃就對了。」救護人員抵達現場後，立刻檢視已經躺在地上的男子，儘管他還有意識，但左腳已經明顯骨折，經過緊急包紮固定後，將人抬上救護車，送醫治療。這起車禍發生在高雄鳳山青年路上，當時被撞的施工人員正在進行人孔蓋檢修工程，一名駕駛根本沒注意，就直接將人撞飛大約十公尺遠。警示燈號桿放在人孔蓋前僅4公尺，駕駛發現來不及直接撞上，施工人員撞飛10公尺。（圖／民視新聞）肇事駕駛vs.記者：「我撞到的啦，不過那個警示燈怎麼放在那裡而已，他人就在那裡我就是沒注意到燈，撞到我也不知道麼撞到的。」肇事車輛的前擋風玻璃碎裂，施工人員的工具、電腦等也散落一地，甚至還有三角錐卡在車底，肇事駕駛說，當時根本沒看到前方有人。看看警示號誌桿，就設立在人孔蓋前四公尺，儘管有閃燈，但凌晨天色暗，只要車速過快，真的會來不及反應。高市警鳳山分局交通分隊長呂光原：「汽車駕駛人林男酒測值為零，初步肇事原因研判疑為林男，駕駛未注意車前狀況。」夜間施工卻無端遭撞飛，所幸男子送醫後沒有生命危險，相關單位強調，未來工程進行時，會特別拉長警示距離，同時也拜託駕駛人，一定要注意車前狀況，才能避免類似狀況發生。原文出處：事發畫面曝！人孔蓋檢修工人遭撞飛 駕駛：警示號誌距施工點僅幾公尺 更多民視新聞報導抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」民視影音 ・ 9 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！林楚茵讚突破中國封鎖：證明歐洲重視肯定台灣
副總統蕭美琴今（８）日與外交部長林佳龍前往在歐洲議會舉行的IPAC峰會，蕭美琴並在歐洲議會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林楚茵表示，此次出訪締造首次有現任副總統與外交部長同時訪問歐洲議會的歷史時刻，也證明歐洲對台灣的重視。她也感謝駐歐盟大使謝志偉與外交部的努力，才能在中國的封鎖中完成這趟歷史性外交成果。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
南部7綠委聯合記者會獨漏她？陳亭妃這樣說
[NOWnews今日新聞]爭取代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨（7）日釋出《讓我們的孩子，平安長大》系列形象影片，同一時間，她的競爭對手、綠委林俊憲，也與其他南部綠委同台，引起外界關注。對此，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
防非洲豬瘟！卓榮泰令「邊境查驗零信任」：別因看起來古意就可隨便進出
台中一處養豬場10月下旬爆出非洲豬瘟案例，經過15天禁宰禁運、清消圍堵措施後，所幸疫情並未擴大，禁宰禁運令也在近日解除。行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園機場視察邊境防疫措施時表示，X光與人工查驗至少要加強20%，「對進出的所有國人，不客氣地講，我要拜託大家採取『零信任』的態度，不要因為看起來比較古意（老實），就讓他隨隨便便可以進出。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
Google插旗印度洋 ! 祕建AI基地 澳洲聖誕島恐成對中衝突前線
[Newtalk新聞] Google計畫在澳洲境外領土，位於印度洋的聖誕島（Christmas Island）設立人工智慧（AI）資料中心。該島被軍事專家視為監控中國潛艦與海軍活動的戰略前哨，此舉被解讀為澳洲與盟友在印太對中布局的重大一步。 《路透社》6日披露，這項計畫是Google與澳洲國防部今年早先簽署雲端協議後的延伸。聖誕島距印尼以南約350公里，地理位置關鍵，但資料中心的規模、經費與具體用途仍屬機密，此前也從未公開。 據了解，Google正與當地政府洽談租賃機場周邊土地，用以興建資料中心，並與一家礦業公司協商能源供應協議。Google母公司Alphabet回應稱，此案屬於強化澳洲與印太地區「數位韌性與海底電纜基礎設施」計畫的一部分，並提出興建一條連接聖誕島與亞洲的新電纜系統。 不過，澳洲國防部與Alphabet目前均未對外發表評論。 近年來，聖誕島的重要性在澳洲國防體系中快速提升。該島不僅是觀光勝地，更被視為在區域衝突中可部署無人機與AI指揮系統的理想據點。 在近期由澳、美、日三國軍方參與的兵棋推演中，聖誕島被模擬為澳洲防線前哨，用以支援偵察、監控與火力指導任務。 前美國海軍策新頭殼 ・ 11 小時前
軍公教年終獎金明年2月6日發放 總預算尚未三讀
行政院人事總處已於10月2日正式公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明定2026年2月6日統一發放軍公教人員年終獎金，並強調即使屆時中央政府總預算尚未完成三讀，仍不影響發放入帳日期。太報 ・ 12 小時前