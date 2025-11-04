吳音寧台肥董座沒了 最強菜農轟賴「這招惡劣」：只為安撫派系

農業部10月將台肥前董座李孫榮換成行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，引發在野批評酬庸後，台肥昨（3）日晚間再公告法人董事換人，原農業部代表人莊老達換成台肥總經理張滄郎，且台肥今天董事會決議，由張接任董事長。對此，「最強菜農」林佳新認為，總統兼民進黨主席賴清德「這招很毒、惡劣」，因為將李孫榮換成吳音寧，只是為了安撫派系。

林佳新今天在臉書發文表示，賴清德這招就跟當初對待台灣金聯前董座呂政璋一樣，只是安撫派系，「實際上都知道外界跟內部反彈聲浪會很大，順勢再推出新人選的手段而已」。他點出，吳音寧是獨派和英系的人馬，獨派要安撫沒問題，但英系是否能？

廣告 廣告

林佳新直言，吳音寧的行政院中部聯合服務中心副執行長還沒坐熱，就要離開且高升，讓地方樁腳及各派系要員很無法理解，再者，台肥董事長本業雖然是管肥料，其實最大的事業是來自土地開發及相關延伸問題。

林佳新指出，真的把吳音寧丟上去董事長位置是很惡劣的事、那擺明是把吳「放在火上烤」，因為台肥的業務和複雜程度非外界能想像，尤其隨便一個經濟委員會的立委要求備詢，誰都難以招架，更何況是吳這麼大的目標，這些立委更比她還熟悉土地開發後續問題。因此他直呼，賴清德「這招真的很毒」、圖窮匕見只為了安撫派系，「老實說滿惡劣的」。

【看原文連結】