吳音寧台肥董座破局有卦？游盈隆稱或為綠高層精算高招：彰化選戰的不錯佈局

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台灣民意基金會董事長游盈隆昨（4）日接受「民眾之聲-言之有午」節目主持人許甫的專訪，針對吳音寧被提名台肥董事長又緊急破局的爭議，痛批執政當局將其過度消耗。游盈隆認為，民進黨過去在用人方面已不在乎社會觀感，但這次卻在強大輿論壓力下臨時喊懸崖馬終止人事案，游盈隆為吳音寧抱不平，直指蠻不公平的，並被當成一個工具人過度消費。不過，游盈隆也大膽推測，這齣「出神入化」的政治戲碼，破局反而可能是高層精算後的「高招」，游盈隆分析，吳音寧的突然聚焦，可能成為民進黨推派她參選下一任彰化縣長的「不錯的佈局」。

游盈隆昨（4）日上民眾之聲-言之有午節目專訪。（圖／民眾之聲提供）

游盈隆昨天接受民眾之聲專訪，談及吳音寧昨天的董座破局爭議，做出前述表示。而談到民進黨高雄市長初選，游盈隆對於林岱樺在岡山的造勢實力表示震撼，稱其為空前成功的驚天之舉。游盈隆形容，林岱樺聲淚俱下的演說，宛如「孟姜女哭倒萬里長城」，策略上是直接訴諸群眾的情感訴求，而非權貴派系，認為台灣人「吃這一套」。

此外，游盈隆更將林岱樺的詐領助理費案提升至「歷史共業」的制度面討論 ，認為許多立委、議員若被查，可能沒有幾個人禁得起查，呼籲應透過社會溝通，由立法院統籌起來一次解決。

游盈隆也警告賴清德，不論是台南或高雄初選，都應捍衛公正性。游盈隆說，2019年民進黨總統初選是一場「民調作弊之害」下的「歷史的一個醜聞」，而賴清德是受害者，而賴清德今日身為總統兼黨主席，更應該強烈地捍衛初選民調的公正性客觀性，不容許黨內任何作假。



