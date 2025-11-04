吳音寧台肥董座飛了？卓榮泰：董事會最後決定才是最終決定

行政院長卓榮泰（中） 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 「小英女孩」、前北農總經理吳音寧日前被指定為台肥董事，外界多認為將接台肥董事長，引發外界批評。不過，行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。卓的說法，似乎暗示吳音寧內定台肥董事長已經生變。

卓榮泰今日上午前往立法院備詢，也針對台肥董事長任命做出回應。

台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任。人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。

不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。

媒體今日提問提問，吳音寧將掌台肥董事長請問是看上什麼專業？另外，前政委張景森說，台肥遲早出事？在野立委認為，「肥水必落音寧田」，卓榮泰則回應，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。

