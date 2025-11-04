吳音寧台肥董座飛了？ 卓榮泰：董事會決定

行政院長卓榮泰今（4日）表示，國營事業董事長選任有法定程序，台肥董座人選董事會決定才是最終決定。（圖：行政院提供）

行政院中部辦公室副執行長、前北農總經理吳音寧上周五被指定為台肥董事，外界解讀她將接任台肥董事長，但在引起朝野跨黨派質疑後，台肥昨深夜公告法人董事代表人異動暨董事變動，由總經理張滄郎接法人董事，為董座任命投下變數。對此，行政院長卓榮泰今（4日）上午表示，國營事業董事長選任有法定程序，台肥公司今將召開董事會，董事會決定才是最終決定。

台肥公司日前公告，由吳音寧擔任農業部指派法人董事代表人，10月31日生效，現任董事長李孫榮任期原本到2027年6月25日，甫上任一年多無預警換成吳音寧，引發質疑。媒體上午提問卓榮泰：由吳音寧接台肥董事長是看上什麼專業？在野立委譏諷「肥水必落音寧田」，政院有何看法？卓榮泰僅回應強調，董事會最後的決定才是該公司最終的決定。

台肥握有龐大土地資源與現金流，過去人事與土地操作敏感度極高，前政委張景森昨示警，台肥1999年完成民營化、成為上市公司，政府（農業部）仍是最大單一股東，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生就容易被政治控制、用來利益輸送，「這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑」，直言台肥人事長期神祕、背後力量複雜「如果不改革，遲早會出事」。