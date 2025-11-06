吳音寧台肥風波！謝龍介指「非賴清德風格」：將來凸槌也許就是「他」

立委謝龍介質詢。李政龍攝



台肥董事長李孫榮任期未滿遭解任，先前一度傳出擬推行政院中部服務中心副執行長吳音寧接任，引發輿論質疑，台肥董事會4日決議由總經理張滄郎接任董事長，吳音寧任董事，風波暫告平息。對此，國民黨立委謝龍介分析，吳音寧人事應非由總統賴清德所提，由於總統府秘書長潘孟安曾在2019年一路相挺，賴清德為了報恩重用潘，將許多事交給他處理，不過，謝龍介也認為，將來「凸槌」恐怕也在潘身上，這樣下去對賴不利。

近日台肥董座風波引發熱議，謝龍介5日在《大新聞大爆卦》節目指出，原任董事長李孫榮還有將近2年的任期，為何急著現在把他換掉，他認為李孫榮一定有「凸槌」。然而，此時把吳音寧推出來，引發輿論熱議，他相信綠營不會不知道此舉會引發大家討論，不過，他認為，吳音寧的人事應是有人在幫賴清德「處理」時所提的，並不是賴清德主動要用這個人。

廣告 廣告

謝龍介接著爆出去年11月台灣金聯董座風波的內幕，當時提了呂政璋竟在48小時就下台，原因就是「賴清德事先不知道」。謝龍介說，他的內線聽到說，當時賴問潘孟安呂政璋的事，潘孟安告訴賴：「他騙我！」意思是呂政璋騙他，後來賴就說：「他騙你？那你請他下來！」賴清德也沒生氣，但馬上就換掉了呂政璋，謝龍介說：「所以不要看，賴清德是很厲害的！」

謝龍介直言，賴清德是因為2019年挑戰蔡英文那次，潘孟安一路陪著他，因此現在重用潘是為了報恩，才讓他在這麼高位，不過他也認為：「也許將來『凸槌』就在他身上！」他甚至聽說，行政院幾億以上的案子都必須經過潘。謝龍介認為，這些決策感覺並不是賴清德的風格，因此他講出這些話，是希望賴清德聽到要去調整，否則這樣下去對他不利。

更多太報報導

川普是否協防台灣？ 顧立雄：台美有共識、以實力確保和平

趙少康大罷免亮票還強辯 北檢起訴求重刑

幕後／林佳龍密訪荷、法 歐洲核心低調開綠燈不牴觸一中也不自限