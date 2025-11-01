吳音寧將任台肥董座遭在野砲轟 她力挺：敢改革的人是既有體制最想排除對象

吳音寧可望出任台肥董座，引起在野反彈，民進黨台北市議員林亮君在臉書發文力挺吳。翻攝林亮君臉書



台灣肥料公司10月31日晚間公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人、董事長李孫榮；吳音寧可望出任台肥董事長，這項人事命令引起在野陣營砲轟，民進黨台北市議員林亮君今（1）日於臉書發文表示，「誰比較專業，誰真正為農民、消費者著想，不必多言。」力挺吳音寧。

林亮君表示，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺。從2017年擔任北農總經理，一路到挑戰彰化立委，對她農業專業的質疑、惡毒的批評如影隨形。他也提到國民黨指控吳音寧把休市期間的爆量蔬菜送到社福團體，檢方結案不起訴，認定購買殘貨蔬果是為照顧農民。陳重文議員爆料北農拿業務費送洋酒，政風查證後根本沒這回事。

林亮君分析為何吳音寧總是會遭受這些攻擊？他指出，台灣的農業地方勢力盤根錯節，各系統為了自身利益爭來鬥去，但她無畏挑戰既得利益者，正是屢遭攻擊的原因。

林亮君指出吳音寧上任後，將獎金制度化，比照國營企業，讓共同努力的員工盡可能公平被對待。成立農藥檢驗實驗室，更是全國首例將分析質譜儀運用在果菜批發市場，確保消費者都能吃得安心。還開辦產銷履歷專區，透過媒合平台穩定有機食材的供給與價格，也能讓業者節省成本。

林亮君最後強調，誰比較專業，誰真正為農民、消費者著想，不必多言。做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量。誰會接掌台肥，我不知道，董事會自有決定。但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價。

