吳音寧將掌台肥？ 卓榮泰：董事會決定

（中央社記者王揚宇台北4日電）台肥公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效，引發討論。行政院長卓榮泰今天受訪說，台肥董事會最後的決定，才是該公司最後的決定。

台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，媒體問到，對於吳音寧將接掌台肥董事長，是看上她的哪些專業，以及在野立委質疑「肥水必落音寧田」等議題。

卓榮泰說，國營事業董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。

吳音寧是詩人吳晟之女，報導文學作家，長期關注台灣土地、農業，並曾擔任彰化縣溪州鄉公所主秘、台灣農村陣線主要成員。2017年6月，吳音寧接任台北農產運銷公司總經理，2023年吳音寧代表民主進步黨參選彰化縣立委未果，之後擔任行政院中辦副執行長。（編輯：蘇龍麒）1141104