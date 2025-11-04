台肥今將推舉吳音寧任董座 張景森猛轟民進黨用人沒制度
台肥公司上周公告，將由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，台肥今天（4日）早上將召開董事會，台肥將在會中通過推舉新任董事長吳音寧。前行政院政委張景森直言，民進黨對政治人才的任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度，「都是各個派系山頭在拉幫結派」。
台肥10月31日宣告由吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，當天生效，這也代表原農業部指派、現任董事長李孫榮將讓出董座位置，李孫榮原本任期到2027年的6月25日，但上任才一年多就遭到無預警撤換。
台肥今天上午10點將召開第三季財務報告董事會，據了解，董事將在會中推選吳音寧成為新任董座。
吳音寧接任台肥董座引發台灣政壇輿論，張景森認為，民進黨對政治人才的甄補、栽培、晉升、任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度。都是各個派系山頭自己在拉幫結派。結果，人事就是由有權者的傳統工坊神秘作業，「確實，出土的產品偶爾確實令人驚艷，但也會常常讓人驚嚇。」從現代化政治的角度來看，這種用人方式的透明度跟合理性都有問題，更嚴重的是就是這種叢林法則建構了黨內激烈的派系鬥爭與總統的威權式領導。
