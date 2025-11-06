吳音寧從高薪實習生變肥貓 賴政府荒腔走板的酬庸人事案不斷

上月底台肥在晚間公告「公司法人代表異動」，農業部改派小英女孩吳音寧接替任期未滿的李孫榮為台肥法人董事代表，該公告等同宣告李下吳上，吳音寧將「篤定」接任台肥董座，消息一出輿論炸鍋，胸腔科醫師蘇一峰發文痛批綠營酬庸文化，台肥董事長年薪至少600萬元到1500萬元，「合法的董事長飯你不要嗎？」

民進黨政府一再上演酬庸文化，讓台灣民主政治引以為傲的文官制度蕩然無存，專業與制度都不復見，在野黨譏諷想當官往民進黨靠攏就好了，連文化部相關單位的補助，也只要抱民進黨大腿，罵在野黨就能拿到豐厚的款項，讓不入流的網紅更加肆無忌憚，連納粹、生殖器官都能拿來當作品，這格調竟能拿民眾的納稅錢補助，怎讓社會信服？

對於撤換李孫榮的原因，行政院長卓榮泰一直不願說明，表示人事異動當然有其「特殊原因」，然而官股占比24％，執政黨卻完全不顧社會觀感與質疑，連撤換原因也無須說明嗎？沒想到三天後急轉直下，台肥在董事會前一天突襲式發布三則公告，原任總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達，投票結果張滄郎出線董事長，吳音寧僅擔任董事。

根據民進黨內傳出消息，認為媒體抨擊「小白兔變大肥貓」，讓民進黨內反吳派的勢力找到反撲的「破口」，不光是藍白陣營，光是黨內反彈力道之大，就讓賴清德總統陷入長考。避免另開戰場讓在野黨窮追猛打，同時平息黨內各方勢力，高層才會決定「停損」，由台肥總經理張滄郎匆促上陣。

台肥前董座李孫榮為化工博士、接任董座張滄郎是專業經理人，然而被譏諷為「高薪實習生」的吳音寧，從北農經驗、到行政院中辦副執行長的工作履歷，鬧出的爭議包括財報不會看，去年上班時間濫用83萬集體開喝，還被拍到「大笑乾杯畫面」，外界實在看不出來，吳音寧有何資格領取1500萬元？

耐人尋味的是，當外界認為張滄郎只是「過渡代理人」，但張的上任致詞卻提出「10年願景」，企業轉型升級將是任內推動的重點工作，期盼10年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力；似乎又不像是為了平息吳音寧肥貓爭議的「過渡型代理人」。

身為「賴友友」的李孫榮一夕「雙缺」董事和董座，如果不是另有重用，如何勸退？面對半路殺出張滄郎，吳音寧面子裡子盡失；賴政府為何不能公開人事遴選過程，突然撤換與轉折。引發輿論和黨內炸鍋後，又是誰出手封殺吳音寧？難道都無須說明服眾嗎？

