吳音寧成台肥新董座 黃國昌轟「典型國庫通黨庫」

吳音寧擔任台肥董事長。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台肥公司昨日突然發發公告，宣布由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，意味台肥董事長由李孫榮改為吳音寧擔任。民眾黨主席黃國昌今（1日）抨擊，這擺明赤裸裸的酬庸，民進黨把納稅人投資的錢成立的公司當成自己的黨庫，這就是非常典型的拿國庫通黨庫，在酬庸民進黨自己的人。

黃國昌更指，對民進黨派系了解的人會更清楚的發現，民進黨「新潮流」派系才是台灣現在的深層政府，吃香喝辣，完全不顧社會觀感，這樣浪費納稅人的錢，相信全國人民看了，特別是年輕人看了都會感到非常憤怒。

黃國昌質問，他想請教總統賴清德、這就是賴政府的用人唯才嗎？ 還是賴清德只有「新潮流」是人才？還是不管是不是人才，反正600萬元不是民進黨的錢，愛給誰就給誰？賴清德要出來說清楚講明白。

農業部則表示，吳音寧過往在彰化縣溪州鄉整合許多個體小農，推動托兒所採用在地食材，協助推廣在地農產、食農教育；後於擔任北農總經理期間，推動制度改革，除員工獎金全面制度化、健全員工福利，也推動第一市場改建、首創果菜市場建置質譜儀檢驗系統，此外，更建置校園營養午餐四章一Q食材採購平台，過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。

農業部表示，吳音寧長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲，具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，農業部指派其擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

就吳音寧接掌台肥。農業部表示，台肥為上市公司，董事長人選需經由董事會決定，農業部依相關規定推派董事代表，至於新任董事長人選，農業部尊重台肥公司董事會決定。

