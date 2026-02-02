吳音寧批謝家巧取台糖地 謝典霖：吳家占國有地

彰化縣 / 綜合報導

謝典霖開箱豪宅住家，引發議論，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，2023年競選立委期間，就曾質疑謝家靠權勢巧取台糖土地蓋豪宅，現在看到謝典霖開箱豪宅，吳音寧痛批「三代立委只富了謝家」，不過謝典霖說，當初這塊地是台糖低價出標，取得的過程一切合法，話鋒一轉，謝典霖反控吳音寧家位在溪州的「純園」占用國有地，要吳音寧講明白。

彰化議長謝典霖開箱自家豪宅，行政院中部聯合服務中心執行長吳音寧，在臉書PO出這張空拍照片，吳音寧質疑，謝家一代、二代、三代都在溪州蓋豪宅，而緊鄰謝衣鳳和謝典林聯合服務處前方的台糖地，成了他們的私人停車場，謝家旗下的營造商，透過和台糖合建名義，巧取台糖土地。

行政院中辦副執行長吳音寧說：「透過巧取的方式取得的這個土地跟建物，三代立委，不知要好好的為鄉親付出。」吳音寧痛批，謝家取得土地的時間點，正是謝衣鳯在立法院經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候，「三代立委只富了謝家」透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的豪宅，難怪謝典霖30歲就當議長，謝典霖還輕描淡寫地說「彰化的土地不貴」。

行政院中辦副執行長吳音寧說：「說他們的豪宅，在台北不過是一般人的家庭，這聽在買不起房的年輕人的耳朵裡面，是多麼的刺耳啊。」彰化縣議長謝典霖說：「(當年)台糖的土地，是不能空地出售的，所以一定要合建分售，所以我們是跟他合建再買回來，再來，這塊土地拿出來標，也不是我們去喬的。」

謝典霖強調，十年前台糖低價標售土地，他們合法標到，一切坦蕩蕩，話鋒一轉，謝典霖反控吳音寧，吳家蓋在溪州鄉、占地2公頃的「純園」，同樣也涉及占用國有地，彰化縣議長謝典霖說：「他們自己占用國有土地，去蓋他那個園區(純園)，他們占用國有土地的事情，要不要拿出來講一講。」

謝典霖說，開箱豪宅是早就安排的行程，也是為了澄清多年來外界的質疑，沒想到姊姊謝衣鳯突然宣布競選縣長，時間上的巧合，讓謝家豪宅再度成為話題。

