吳音寧挨轟「肥貓酬庸」 台肥董事長臨陣換人 周玉蔻：卓榮泰救了自己和民進黨

台肥公司4日召開董事會，推選總經理張滄郎接任董事長，外傳將接任台肥董事長的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事職務。媒體人周玉蔻透過臉書表示，台肥董事長臨陣換人，捨吳音寧換上總經理張滄郎升任，卓榮泰懸崖勒馬，避免了一場各方皆輸、反對陣營歡呼的局面！

周玉蔻直言，吳音寧不是不好，但她的政治既視感太弱，反對黨陣營大力操作年輕世代相對剝奪感鬥爭下，一旦任命她，藍白立委動輒抓她到立法院備詢，一定是鉕大災難！這是政治現實！

周玉蔻說，取消這個台肥董事長的派任，「卓榮泰救了吳音寧，也救了自己⋯⋯⋯，和民進黨。」政治任命就是政治任命，政治第一，不要鐵齒！

周玉蔻表示，蘇貞昌院長任內的國、公營事業、機構政治性職位任命，大都從基層提拔，是有智慧的決策。

