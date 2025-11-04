吳音寧掌台肥惹議生變？卓榮泰：待董事會的最終決定

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（4）日赴立法院備詢前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

前北農總經理、行政院中部辦公室副執行長吳音寧日前被指定為台肥董事，外界多認為將接台肥董事長，引發外界批評。行政院長卓榮泰今（4）日受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。

台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。

台肥今天將召開董事會，外界認為吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長。但台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。

卓榮泰今日上午前往立法院備詢前接受媒體聯訪，媒體詢問，吳音寧將掌台肥董事長請問是看上什麼專業？另外，前政委張景森說，台肥遲早出事？在野立委認為，「肥水必落音寧田」？對此，卓榮泰則回應，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。

