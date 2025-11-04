吳音寧掌台肥惹議生變？ 卓榮泰：董座依法定程序待董事會最終決定

[Newtalk新聞] 玉山金（2884）日前傳出將以每股 8.2元併購三商美邦人壽（2867），且雙方計畫以「全換股」方式進行，但聯姻一事還沒確定，賣壓即先隨消息曝光出籠，上周大跌 8.88%，周五（10／31日）收在 29.75元，單周市值蒸發 469億元。而外資上周也天天賣股，總計出貨 22.8萬張，提款 69.1億元，為賣超張數最多的個股。 不過，市場預期，玉山金與三商壽最快本周召開董事會，今（3）日早盤玉山金股價開低後翻紅，重返 30元之上，一度來到 30.35元，漲逾 2%。目前在 30元附近盤整；三商壽反倒以 7.27元開紅後，盤中翻黑一度下跌至 7.15元，目前在 7.17元附近。 在中信金公告搶親三商壽「出局」後，市場先前遲遲沒見到玉山金或三商壽對外公布喜訊，不僅包含併購的股價、股權結構、三商壽的員工及業務安置等問題均懸而未決；上周，玉山金董事長黃男州也率領總經理等高階主管，赴達拉斯參加辦事處開業晚宴，也間接揭曉，本周恐無法召開董事會討論這樁「婚事」。 由於玉山金與三商壽並未就併購案即時對外重訊說明，在股價劇烈波動後，兩家公司才發布重訊，引發市場及立委質疑，並要求金管

新頭殼 ・ 22 小時前