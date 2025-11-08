吳音寧掌台肥破局 陳學聖3點觀察：不要唱衰太快

新任台肥公司董座一職，原先外界認為會由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，不過4日上午台肥召開董事會，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務。前國民黨立委陳學聖提出3點觀察，並強調「不要唱衰吳音寧太快」。

陳學聖6日在臉書指出，看了台肥董座肥皂劇，認為吳音寧的董座位子並沒有飛，只是轉進而已，並提及3點觀察，強調不要唱衰吳音寧太快，她是王選之人，董事長位子一定在等著。

陳學聖首先表示，原董座與賴清德關係深厚，若不是出大事或臨時有重用，否則不可能瞬間「拔官」，有違官場文化，真相幾天內應可分曉；二、新上任董事長由總經理扶正，很多理想鴻圖不要說太快，過客機率蠻高的；三、吳音寧是賴清德、小英要的人，現有些麻煩，就先轉進董事會作董事，過個一年半載，有了資歷，轉正董事長，誰還有話說。

廣告 廣告

陳學聖也點名交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰資歷很淺，且年紀比吳音寧還小，還是坐的很安穩。

吳音寧過去在北農總經理任內引發不少爭議，專業能力一再被質疑，日前傳出要接掌全台最大的肥料公司，便遭外界批評是「政治酬庸」，且傳出台肥董事長每年可領1500萬的高薪，更引發養肥貓、最高薪實習生再現等言論；不過台肥4日召開董事會，董事會最終決議由台肥總經理張滄郎接下董座，吳則擔任董事，讓這起風波暫時平息。

【看原文連結】