吳音寧掌台肥破局 陳學聖3點觀察：不要唱衰太快
新任台肥公司董座一職，原先外界認為會由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，不過4日上午台肥召開董事會，董事會投票決議由總經理張滄郎接任董事長職務。前國民黨立委陳學聖提出3點觀察，並強調「不要唱衰吳音寧太快」。
陳學聖6日在臉書指出，看了台肥董座肥皂劇，認為吳音寧的董座位子並沒有飛，只是轉進而已，並提及3點觀察，強調不要唱衰吳音寧太快，她是王選之人，董事長位子一定在等著。
陳學聖首先表示，原董座與賴清德關係深厚，若不是出大事或臨時有重用，否則不可能瞬間「拔官」，有違官場文化，真相幾天內應可分曉；二、新上任董事長由總經理扶正，很多理想鴻圖不要說太快，過客機率蠻高的；三、吳音寧是賴清德、小英要的人，現有些麻煩，就先轉進董事會作董事，過個一年半載，有了資歷，轉正董事長，誰還有話說。
陳學聖也點名交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰資歷很淺，且年紀比吳音寧還小，還是坐的很安穩。
吳音寧過去在北農總經理任內引發不少爭議，專業能力一再被質疑，日前傳出要接掌全台最大的肥料公司，便遭外界批評是「政治酬庸」，且傳出台肥董事長每年可領1500萬的高薪，更引發養肥貓、最高薪實習生再現等言論；不過台肥4日召開董事會，董事會最終決議由台肥總經理張滄郎接下董座，吳則擔任董事，讓這起風波暫時平息。
其他人也在看
突破！蕭美琴出席IPAC年度大會發表演說
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴於歐洲時間7日下午在，在在外交部長林佳龍陪同下，出席IPAC於歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan：ATrustedPartnerinaVolatileWo...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
中共26機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控
（中央社記者吳書緯台北8日電）國防部今天指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲18架次共機，其中10架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共26機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。中央社 ・ 11 小時前
稱北市商圈振興格局不足 王欣儀喊：「學學台中購物節」投入預算資源
台中爆發非洲豬瘟，台中市府被質疑未及時採檢、廚餘處理也引發討論，但台中市長盧秀燕仍積極推廣台中購物節，連台中市政府的總機語音也都還在宣傳，引起民怨。不過，國民黨台北市議員王欣儀近日在質詢時，砲轟台北市商圈振興的「格局不足」，應該學學「台中購物節」的成功經驗，投入相對應的預算與資源。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
戴資穎宣布退役 陳其邁喊「高雄永遠的驕傲」！
台灣首位世界羽球球后戴資穎，昨（7日）晚於個人社群平台宣布正式退休，16年羽球職業生涯落幕，廣大球迷表達不捨；高雄市長陳其邁今（8日）也於臉書祝福戴資穎，稱她是高雄永遠的驕傲！31歲的戴資穎於去年奧運後，努力與傷共存，但最後幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場；今年更已經先後左腳、右腳都進行手術，也進自由時報 ・ 10 小時前
控種族滅絕 土耳其對以色列總理納坦雅胡發布逮捕令
土耳其7日對以色列總理納塔亞胡（Benjamin Netanyahu）和其他30多名以色列官員發布逮捕令，指控他們在加薩犯下種族滅絕罪；以色列不甘示弱，反諷土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）將司法系統拿來打壓政敵和媒體。雙方就此形成了互揭瘡疤的狀態。太報 ・ 11 小時前
蕭美琴歐洲議會發表演說 綠委讚國際對台支持新高度
副總統蕭美琴7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾，應邀出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）假歐洲議會舉辦的年度大會，並發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲表示，這歷史性一刻代表國際對臺的支持已來到新的高度。中時新聞網 ・ 11 小時前
吳音寧台肥董座夢碎？陳學聖：只是轉進而已
[NOWnews今日新聞]台肥公司4日召開董事會，原本一度傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任董事長，不過最後人事案急轉彎，由原任總經理張滄郎接任董事長。不過前立委陳學聖在臉書發文，提出對此...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
從廟埕到濕地！桃園社區共學計畫打造沉浸式多元學習場域
桃園市政府文化局今年攜手地方團隊在龍潭區龍星國小、中壢區林森國小、楊梅區富岡國小、觀音區新坡國小、大園區大園國小，以及蘆竹區新興國小推動「社區就是我們的學校」延伸教學場域至地方社區，打造沉浸式體驗的多元學習，培養具備社區認同、全球視野與永續行動力的未來公民。學童們走訪廟宇、市場、濕地、老街，用雙腳丈自由時報 ・ 12 小時前
三星首款三摺機小試水溫 傳首批量產頂多3萬台
MoneyDJ新聞 2025-11-07 11:26:19 李彥瑾 發佈近期市場消息傳出，韓國手機巨頭三星電子（Samsung Electronics）備受期待的首款三摺機「Galaxy Z TriFold」雖已進入量產階段，但首批出貨量可能僅2萬至3萬台，主要因三星想先測試市場水溫，再決定是否放量生產，以降低風險。 韓媒《The Elec》報導，三星規劃今年正式切入三摺手機產品線，正緊鑼密鼓籌備中。但據知情人士透露，以目前備妥的零組件數量來看，僅可供生產2萬至3萬台，顯示三星傾向「試水溫」策略，先觀察市場接受度，再視情況決定是否追加產量。 三星於上週韓國APEC峰會首度亮相這款三摺手機，並於財報電話會議上重申「今年內會推出」的承諾。Galaxy Z TriFold採兩側向內摺設計，完全展開後螢幕尺寸約9至10吋，與華為Mate XT螢幕一正一反摺疊、酷似古代奏摺的設計不同。 三星Galaxy Z系列可說是摺疊螢幕手機的代名詞，但近來被中國品牌華為等競爭對手猛烈追趕，導致三摺手機的上市進度被彎道超車。其他原因包括三摺手機結構複雜，售價勢必高於市面上的摺疊機，三星擔心很難賣，加上三摺手機Moneydj理財網 ・ 1 天前
澎湖家扶中心急發志工召集令 協助歲末送暖親子園遊會
澎湖家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子園遊會，將於12月14日在文澳市場東側廣場舉行，現場有120個愛心義賣攤位及精彩舞台演出，並將募集到的愛心資源發放給家扶所幫助的300戶家庭與兒少，需要大量志工幫忙，現仍有50名志工缺額，急發志工召集令。自由時報 ・ 10 小時前
因您而起：忽捧上天內定台肥董座 忽墜落地煮熟鴨子飛了！／尤榛嚴
尤榛嚴 媒體上傳了兩、三天行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將就任台肥董事長，一時之間引起大風暴，有些人肯定台灣好報 ・ 1 天前
公司派與改革派實案 綠能投資計畫的不同對話
改革派主張企業轉型、導入綠能投資 公司派憂槓桿風險增高 專家籲回歸治理本質 【記者 吳勝峯／台北 報導】新華泰台灣好報 ・ 11 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 2 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 11 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前