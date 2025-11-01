吳音寧接任台肥新董座 本人回應：認真做事最重要

政治中心／劉宇鈞報導

台肥公司昨日晚間無預警公告高層異動，宣布原農業部代表人李孫榮即日起由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任。吳音寧今（1）日回應，董事長的人事仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論，「認真做實事最重要」。

吳音寧在臉書上發文說，農業部公布台肥官股董事代表名單，很多朋友傳訊來關心，她想先跟大家說，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。

吳音寧提到，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等下禮拜董事會決議通過後，才能進一步討論。

吳音寧強調，她的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要，謝謝大家的關心。

根據公告，農業部依法作為法人董事代表機關，改派吳音寧為台肥董事代表人，等同於公司董事長將從李孫榮改為吳音寧。此次人事異動毫無前兆，該公告讓不少台肥員工感到錯愕。

