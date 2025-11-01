吳音寧接任台肥董事長爽當年新600萬大肥貓 環工博士遭換

台肥公告宣布，農業部已更換法人董事代表人，原本由環工博士李孫榮擔任的職務，改由吳音寧接手。（圖：李河錫攝）

民進黨執政，政治酬庸不斷。台肥10月31日晚間宣布董事長人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部派任法人代表李孫榮，即日起生效，吳音寧無預警空降台肥，將成為年薪超過600萬的大肥貓，消息一出讓台肥員工感到驚訝，直呼難以置信。

台肥公告指出，農業部已更換法人董事代表人，原本由環工博士李孫榮擔任的職務，改由吳音寧接手。李孫榮任期原定至2027年6月，然而僅在職一年多便被調整，這也意味台肥董事長將由吳音寧接棒。此變動引發內部震撼，員工直言毫無預警。

吳音寧先前曾擔任台北農產運銷公司總經理，參選彰化縣立委落選，之後轉任行政院中辦副執行長。相較之下，李孫榮學術背景深厚，曾擔任嘉南藥理大學校長，並在環境永續領域專注多年，他在任期間不僅配合政策推動，還著力於氫能技術的拓展。

根據自由時報報導，有台肥員工表示，內部此前毫無人事變動的風聲，僅在兩天前，台肥才剛舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀請各界學者與國際專家探討減碳技術。活動中，李孫榮仍正常履行職務，未流露異常跡象，突如其來的人事調整讓各方感到措手不及。