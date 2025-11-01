吳音寧接台肥董事長遭藍白圍攻！她曝原因嘆：改革的人是體制最想排除的

政治中心／黃韻璇報導

台肥公司31日公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接替農業部派任法人代表，亦即台肥董事長將由吳音寧接任，引發藍白砲轟酬庸。對此，民進黨台北市議員林亮君昨（１）日就在臉書發文力挺吳音寧，直言「做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量」。

林亮君表示，吳音寧對有些人而言，是眼中釘、肉中刺，從2017年擔任北農總經理，一路到挑戰彰化立委，對她農業專業的質疑、惡毒的批評如影隨形。國民黨指控吳音寧把休市期間的爆量蔬菜送到社福團體，檢方結案不起訴，認定購買殘貨蔬果是為照顧農民；陳重文議員爆料北農拿業務費送洋酒，政風查證後根本沒這回事。

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任台肥董事長（圖／翻攝自吳音寧臉書）

為什麼吳音寧總是會遭受這些攻擊？林亮君指出，台灣的農業地方勢力盤根錯節，各系統為了自身利益爭來鬥去，但她無畏挑戰既得利益者，正是屢遭攻擊的原因。林亮君提到，與雲林張家關係密切的韓國瑜擔任北農總經理期間，大家可能只記得議場言辭交鋒的金句，但當時議會對北農菜價波動、濫發獎金種種亂象是砲聲隆隆，韓國瑜黯然請辭。

林亮君細數吳音寧擔任北農總經理期間的種種作為，「將獎金制度化比照國營企業」，讓共同努力的員工盡可能公平被對待；「成立農藥檢驗實驗室」，更是全國首例將分析質譜儀運用在果菜批發市場，確保消費者都能吃得安心；「開辦產銷履歷專區」，透過媒合平台穩定有機食材的供給與價格，也能讓業者節省成本。

林亮君直言，「誰比較專業，誰真正為農民、消費者著想，不必多言。做實事，敢改革的人，往往是既有體制最想排除的對象，但也是台灣最需要的力量」。林亮君強調，誰會接掌台肥董事會自有決定，但正派、踏實的人，必須得到社會正確的評價。

