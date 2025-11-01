吳音寧接台肥董事長！李孫榮遭閃電撤換 農業部出手一片議論

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

台肥公司昨（31）日閃電公告人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接下台肥董事長，前董事長李孫榮卸任，命令自31日發布起即刻生效。由於李孫榮任期未滿，是提前遭到農業部閃電撤換，事前全無消息，引發一片議論。

吳音寧接任台肥董事長，李孫榮遭閃電撤換。（圖／FTNN資料照）

根據台肥公告，李孫榮任期應自2024年6月26日至2027年6月25日，任期還有兩年尚未結束，但農業部在10月31日突然公告改派新任董事長為吳音寧。公告人事異動原因，只寫下「農業部改派法人董事代表人」幾個字，其他應敘明理由都是空白。

吳音寧曾擔任台北農產運銷公司總經理，上任後曾與在野黨引爆多次政治爭議，遭質疑是作家身分，因政治任命為農業高層但實際缺乏農業專業度。吳音寧曾獲得民進黨於2023年徵召參選彰化縣立委，但未當選，之後被民進黨政府指派出任行政院中部辦公室副執行長。

被撤換的李孫榮是美國德拉瓦大學（University of Delaware）環境工程研究所博士，曾任嘉南藥理大學第四、七任校長，曾是台糖公司獨董、審計委員會委員。新上任的吳音寧是東吳大學法律學系畢業，曾獲台北律師公會「法律文學創作獎」首獎等多項獎項，被稱為農村運動工作者。

