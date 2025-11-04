即時中心／林耿郁報導

近期吳音寧出任台肥董座的消息，在社會各界掀起輿論熱議；前行政院政務委員張景森也在臉書發文「要派吳音寧幹嘛？」他以自身經驗提出3項指標，只要吳音寧能透明台肥不動產處分制度、穩定肥料價格，以及讓公股退場，就能真正落實台肥的經營效率，也證明吳音寧為適合的人選。

回歸本質！針對近期吳音寧接任台肥董座爭議，張景森認為，1999年台肥完成民營化、成為上市公司；可是到今天政府（農業部）仍持有約 24.07%，是最大單一股東。這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生就容易被政治控制、用來利益輸送。這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。

「這不是理論的問題，而是實際的問題」。張景森表示，自己督導農業部八年，加上專業跟土地建築關係密切，「資訊非常靈通」，有關台肥處理土地問題的相關傳言，聽到耳朵都長繭了。

每一次台肥人事異動，都是非常神秘兮兮，而且看不出合理的脈絡，看出來都有積極的力量在運作。因此，本人對台肥憂心忡忡，認為「遲早會出事」。

台肥有非常多精華區的土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流。張景森指出，例如最近才公告：台灣人壽把台北南港一筆地上權再延40年，權利金總額150億元、分15年付；這種規模的決策，地上權是續約還是換人、租期多長、保證金與租金怎麼算、合建或標售走哪條、不動產與本業怎麼分帳揭露。這些都不是技術題，背後全是龐大的土地利益。

「如果這是一個民間的上市公司，那問題不大。」張景森直指，公司的決策必須符合公司治理的原則，也會受到利益相關股東的監督，公司管理階層績效不善，股東決無法容忍。但台肥還在政府資產清單裡。政府持股加上大筆地產，只會放大人事爭議與政治風險。

看幾個前車之鑑：國營（公股）企業在處分土地時，一旦被質疑「低價、圖利、程序瑕疵」，就會瞬間演變為政治與司法風暴；吳乃仁、洪奇昌等人多年纏訟就是教科書級案例。這不是台肥，但邏輯完全相同：公股加上大面積土地，等於超高政治敏感度。

「台肥自身也不是沒被政治風暴掃過。」張景森回憶，1999年民營化初期，圍繞股權與公司治理就曾爆出內控與政治力介入疑雲，媒體與調查單位大動作介入；追根究底，這樣子的公司存在公股的必要性已經很低，只要公部門不退場，經營不可能有效率，政治風險很大。

「我認為當局應該把公股退出台肥列入議程表。」張景森建議，官方分年降持公股，該管的公共目標用契約與監理來管，例如框架採購、供應KPI、價格指數連動機制，而不是派人去經營一個肥料加地產公司。

如果行政院看上吳音寧，是因為認定她正直有為，要派她去改革台肥，那張景森是可以接受的。但是要讓社會大眾信賴這個任命，應該給她重要、具體的KPI：

第一、完成土地與不動產處分的透明制度，回到市場規則＋高強度揭露（多軌估價、公開競爭、利害關係全面揭露、關鍵決議須有獨立董事／外部專家背書）。

第二、透過和政府的政策契約，落實穩定肥料價格。

第三、推動公股退出台肥的計劃。

台肥因為是一個民營化的公股公司，是一塊容易腐敗的肥肉，很容易生蟲的；張景森強調，今天吵人事，「明天還會吵下一個人事」，且不吵的時候「可能更恐怖」。長期不如把台肥從政府資產清單移走，讓政府只管公共目標，市場去管資產效率，這才是把風險關掉、把效率打開的做法。





原文出處：快新聞／吳音寧接台肥董座惹議！ 張景森提「3指標」解套

