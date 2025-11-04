吳音寧接台肥董座生變？卓榮泰發聲：董事會決定才是最終決定

針對吳音寧人事案，卓榮泰今發聲，台肥公司董事會的最後決定，才是該公司最終的決定。（圖／林煒凱攝）

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將出任農業部指派法人董事代表，外界原預期吳能順利接下台肥新任董事長，但昨晚台肥又發出公告宣布總經理張滄郎接法人董事，引起關注。對此，行政院長卓榮泰今天（4日）上午受訪時表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後決定，才是該公司最終的決定。

台肥公司上週五晚間公告，將由吳音寧接任農業部指派法人董事代表人，外界預期吳音寧將接下新任董事長職務。吳音寧事後透過臉書發聲，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的還是農民和員工的權益，「台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定」。

不過，台肥昨天深夜突公告法人董事代表人異動暨董事變動，台肥總經理張滄郎接法人董事，也讓吳音寧出任董事長增添變數。

卓榮泰今天上午前往立法院備詢前接受媒體聯訪，被問到吳音寧將掌台肥董事長是看上什麼專業？前政委張景森擔心台肥遲早出事，以及在野立委酸言「肥水必落音寧田」？對此，卓榮泰回應，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後決定，才是該公司最終的決定。



