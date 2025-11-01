吳音寧接台肥董座、「環工博士」遭撤換 再掀實習生熱議

要聞中心/綜合報導

台肥31日晚間發布公告，農業部改派法人董事代表人，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替李孫榮，自31日起生效。

吳音寧。（資料照／賴蕭競總）

台肥公告顯示，農業部更換法人董事代表人，原代表人李孫榮的任期為2024年6月26日至2027年6月25日，然而上任僅一年多便遭調整。此次改派意味著台肥董事長職務將由吳音寧接任。

吳音寧曾擔任台北農產運銷公司總經理，其後參選彰化縣立委但未能當選，之後轉任行政院中辦副執行長。李孫榮則擁有美國德拉瓦大學環工博士學位，專精環境保護與土壤健康領域，曾擔任嘉南藥理大學校長及環境永續學院院長。

吳音寧拜訪大漢羽毛的年輕朋友，也參觀了羽絨被、羽絨枕頭等製作。（圖／吳音寧臉書）

台肥內部對此人事異動毫無所悉。台肥日前才剛舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀請農業部、環境部、農糧署、農試所、台大、成大、中興等學研機構及各縣市農會代表參與，同時邀請歐洲企業CEO等國際專家，共同討論緩控釋肥創新技術與農業減碳策略。當時李孫榮仍親自主持論壇，人事異動讓內部台肥許多同仁大表意外。

吳音寧響應大罷免。（資料照／吳音寧臉書）

網友聞訊後也立即在「批踢踢」議論紛紛：「酸民即將抵達戰場」、「 最甜蜜的負荷」、「 原來台肥有招實習生啊」、「靠爸族好爽 應該會看財報了」、「:應該會看財報了吧？都學習多久了」、「 董事長不會看財報沒差吧」。

