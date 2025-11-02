吳音寧接掌台肥惹議 張景森曝綠用人問題：AI內閣要多用AI
台肥日前公告，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，成為台肥新任董事長，引發討論。前行政院政務委員張景森揭露民進黨的用人問題，並指這種叢林法則建構了黨內激烈的派系鬥爭與總統的威權式領導，喊話賴政府要多用AI。
張景森今天（2日）表示，他不認識吳音寧，也不太了解台肥，但是這個問題如果去問AI，它們把吳音寧和台肥的狀況都搞得很清楚，而且給出的答案和理由都很清楚。他建議AI內閣要多用AI，「卓院長應該雇用ChatGPT和Gemini當人事秘書。」
張景森認為，民進黨對政治人才的甄補、栽培、晉升、任用，一直缺少現代政黨應有的基本制度。都是各個派系山頭自己在拉幫結派。結果，人事就是由有權者的傳統工坊神秘作業，「確實，出土的產品偶爾確實令人驚艷，但也會常常讓人驚嚇。」從現代化政治的角度來看，這種用人方式的透明度跟合理性都有問題，更嚴重的是就是這種叢林法則建構了黨內激烈的派系鬥爭與總統的威權式領導。
「雇用AI不是我開玩笑的話，而是請它們示範一下如何理性的使用人才。」張景森說，當沒有公開的人才入口、沒有系統的培養訓練，沒有公正的考核評量、沒有可預期的晉升路徑、沒有能上能下的責任設計，黨的政治人才就被派系化，職位就成分贓的籌碼，黨內競爭就窄化成權力競爭。若民進黨要長期執政，承擔長期治理國家的責任，必須把人事從叢林帶回文明，不要放任派系分食。
